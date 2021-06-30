Йод: в каких продуктах искать и для чего он нужен

BTC/USD
34754.19
ETH/USD
2204.74
LTC/USD
140.72
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Йод — это микроэлемент, который необходим для нормального развития и роста человека. Он оказывает влияние как на физическое, так и психическое здоровье. В каких продуктах его много и как правильно его принимать?
в каких продуктах содержится йод / фото: Shutterstock.com
На своей странице в Instagram врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала, что йод прежде всего необходим для нормальной работы щитовидной железы, так как входит в состав гормонов, которые в ней синтезируются — тироксина и трийодтирона.
Суточная потребность в йоде:
- дети до 5 лет — 90 мкг
- дети с 5 до 12 лет — 120 мкг
- дети с 12 лет и взрослых 150 мкг
- для беременных и кормящих -250 мкг
Основным источником поступления йода являются пищевые продукты. Морепродукты способны накапливать йод, а вот овощи, фрукты, злаки не могут. Эксперт говорит, что содержание йода в них зависит от количества этого микроэлемента в почве.
Йод нужно принимать только по назначению врача людям, у которых есть нарушения функции щитовидной железы, нарушения умственного и физического развития, а также врожденные аномалии.
Обычно для профилактики йододефицитных заболеваний достаточно употреблять йодированную соль, но есть отдельные группы, для которых дефицит йода наиболее опасен. Это прежде всего беременные и кормящие женщины, а также дети до 1 года.
Напомним, что цинк является очень важным микроэлементом для нашего организма, потому что выполняет множество различных функций. Но не стоит забывать о его дозировке, иначе это приведет к неприятным последствиям.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что витамин А – один из жизненно важных и необходимых нашему организму витаминов. Какие важные функции он выполняет и в каких продуктах его искать?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости