Йод: в каких продуктах искать и для чего он нужен

Йод — это микроэлемент, который необходим для нормального развития и роста человека. Он оказывает влияние как на физическое, так и психическое здоровье. В каких продуктах его много и как правильно его принимать?

в каких продуктах содержится йод / фото: Shutterstock.com

На своей странице в Instagram врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала, что йод прежде всего необходим для нормальной работы щитовидной железы, так как входит в состав гормонов, которые в ней синтезируются — тироксина и трийодтирона.

Суточная потребность в йоде:

- дети до 5 лет — 90 мкг

- дети с 5 до 12 лет — 120 мкг

- дети с 12 лет и взрослых 150 мкг

- для беременных и кормящих -250 мкг

Основным источником поступления йода являются пищевые продукты. Морепродукты способны накапливать йод, а вот овощи, фрукты, злаки не могут. Эксперт говорит, что содержание йода в них зависит от количества этого микроэлемента в почве.

Йод нужно принимать только по назначению врача людям, у которых есть нарушения функции щитовидной железы, нарушения умственного и физического развития, а также врожденные аномалии.

Обычно для профилактики йододефицитных заболеваний достаточно употреблять йодированную соль, но есть отдельные группы, для которых дефицит йода наиболее опасен. Это прежде всего беременные и кормящие женщины, а также дети до 1 года.

Напомним, что цинк является очень важным микроэлементом для нашего организма, потому что выполняет множество различных функций. Но не стоит забывать о его дозировке, иначе это приведет к неприятным последствиям.

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