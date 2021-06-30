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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Йод: в каких продуктах искать и для чего он нужен
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Йод: в каких продуктах искать и для чего он нужен

Врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала, в каких продуктах содержится йод, для чего он нужен и указала его дозировку

сегодня, 22:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Йод — это микроэлемент, который необходим для нормального развития и роста человека. Он оказывает влияние как на физическое, так и психическое здоровье. В каких продуктах его много и как правильно его принимать?

Йод: в каких продуктах искать и для чего он нужен

в каких продуктах содержится йод / фото: Shutterstock.com

На своей странице в Instagram врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала, что йод прежде всего необходим для нормальной работы щитовидной железы, так как входит в состав гормонов, которые в ней синтезируются — тироксина и трийодтирона. 

Суточная потребность в йоде:

- дети до 5 лет — 90 мкг

- дети с 5 до 12 лет — 120 мкг

- дети с 12 лет и взрослых 150 мкг

- для беременных и кормящих -250 мкг

Основным источником поступления йода являются пищевые продукты. Морепродукты способны накапливать йод, а вот овощи, фрукты, злаки не могут. Эксперт говорит, что содержание йода в них зависит от количества этого микроэлемента в почве. 

Йод нужно принимать только по назначению врача людям, у которых есть нарушения функции щитовидной железы, нарушения умственного и физического развития, а также врожденные аномалии. 

Обычно для профилактики йододефицитных заболеваний достаточно употреблять йодированную соль, но есть отдельные группы, для которых дефицит йода наиболее опасен. Это прежде всего беременные и кормящие женщины, а также дети до 1 года.

Напомним, что цинк является очень важным микроэлементом для нашего организма, потому что выполняет множество различных функций. Но не стоит забывать о его дозировке, иначе это приведет к неприятным последствиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что витамин А – один из жизненно важных и необходимых нашему организму витаминов. Какие важные функции он выполняет и в каких продуктах его искать?


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