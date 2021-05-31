Зачем организму нужен витамин А и где его искать

Витамин А или ретинол – один из жизненно важных и необходимых нашему организму витаминов, относящийся к группе жирорастворимых. Какие важные функции он выполняет и в каких продуктах его искать?

Витамина А (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что пищевыми источниками витамина А являются продукты животного происхождения и рыба, где он встречается главным образом в виде сложных эфиров. В растительной пище, особенно в свежих овощах (морковь, тыква, шпинат и другие) и фруктах (шиповник, апельсин, абрикос) присутствуют провитамины А – каротины, которые в организме подвергаются окислительному расщеплению в печени и слизистой оболочке кишечника до ретинола.

Основные функции витамина А:

- является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма;

- стимулируют реакции клеточного иммунитета, в частности, увеличивают активность Т-киллеров;

- является антиканцерогеном, так как при его недостатке в организме увеличивается риск развития злокачественных заболеваний;

- стимулирует иммунитет, повышает устойчивость к инфекциям, используется для лечения кожных расстройств. Рекомендуемые суточные нормы витамина А являются предметом дискуссии, они колеблются в разных странах от 600 до 1000 мкг.

При дефиците витамина А страдает прежде всего зрение, наблюдается сухость роговой оболочки глаз, нарушение темновой адаптации и развивается ксерофтальмия ("куриная" слепота).

Напомним, что когда речь заходит о полезных для организма веществах, то настоящей классикой является витамин С. Впрочем, мало кто знает, что в больших дозах он может нанести здоровью значительный вред.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких заболеваниях полезен витамин А.

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