Названы причины, почему не стоит злоупотреблять витамином C

Люди привыкли, что когда речь заходит о полезных для организма веществах, то настоящей классикой является витамин С. Впрочем, мало кто знает, что в больших дозах он может нанести значительный вред. Как же в время коронавирусной пандемии не "переборщить" с витамином C, пишет Times of India.



С витамином C тоже можно переборщить. Фото из открытых источников

Коронавирус заставил многих лиц пойти в аптеку, чтобы приобрести что-то для поддержки собственного организма и иммунитета. Разнообразные полезные добавки, цинк, магний, десятки витаминов со всем набором букв алфавита... И среди них — самый привычный — витамин С.

Согласно научным исследованиям, рекомендуемое к употреблению количество витамина С в сутки составляет 65-90 мг. Можно прибегнуть к легким сравнениям: в одном апельсине содержится около 51 мг витамина. Поэтому если вы ежедневно будете съедать по два апельсина, этого хватит, чтобы пополнить запас витамина С в организме. Однако не стоит закупаться цитрусовыми без границ — рискуете схлопотать аллергическую реакцию.

Существует и "потолок" для приема витамина в сутки — это 2000 мг. Впрочем, такая доза уже является избыточной для организма. При подобном количестве питательного вещества человек может испытывать различного рода дискомфорт, что свидетельствует о передозировке.

К наиболее распространенным симптомам относятся диарея, рвота, изжога, тошнота, боль в животе, головная боль и даже бессонница.

Если прекратить употребление витамина С, симптомы быстро отступят.

А еще не забывайте, что изменить здоровье только лекарственными добавками не удастся. Надо еще придерживаться здоровой диеты, что сможет держать в балансе другие полезные вещества в вашем организме, делать регулярные спортивные упражнения и стараться обходиться без вредных привычек. Кроме того, помните о соблюдении социальной дистанции минимум в 1-1,5 м, ношении защитных масок и постоянном мытье рук или использовании антисептиков. Оставайтесь здоровыми!

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