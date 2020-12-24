kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23382.87

ETH/USD

594.15

LTC/USD

107.64

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Почему нужно принимать витамин С и цинк при коронавирусе: ответ врача
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему нужно принимать витамин С и цинк при коронавирусе: ответ врача

Медики утверждают, что в борьбе с коронавирусом особое значение имеет иммунитет

сегодня, 19:21
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты утверждают, что в борьбе с коронавирусом главную роль играет иммунитет. Именно по этой причине многим пациентам прописывают пить витамины С и D, а также цинк.

Почему нужно принимать витамин С и цинк при коронавирусе: ответ врача

Почему так важно принимать витамин С и цинк при коронавирусе. Фото: unsplash

Иммунолог и аллерголог Татьяна Бондаренко в своем интервью для издания "Факты" рассказала, почему так важно принимать эти витамины во время лечения вирусных болезней. 

Первое, что нужно сделать – определить правильную их дозировку. Это должен сделать врач, после того, как пациент сдаст необходимые анализы. 

Специалист объяснила, что на данный момент у многих людей дефицит витамина D. Он нужен нашему организму для здорового иммунитета, образования костной ткани. И если его не хватает, то сначала нужно приминать большую дозу – 4000—5000 единиц в день. А через некоторое время уменьшить до 2000. 

Что касается витамина С, то это сильный антиоксидант, который выводит токсины, разжижает кровь, а также участвует в иммунологических процессах. А при коронавирусе происходит сгущение крови, которое может привести к развитию тромбоза. Витамин С взрослым нужно принимать по два грамма (для лечения), а для профилактики – до одного грамма в сутки.

Цинк сильно укрепляет иммунитет, поэтому его нельзя принимать длительный период. Врач рекомендует принимать его не больше месяца. 

Средняя суточная доза для взрослого — до 20 миллиграммов, на период эпидемии приемлемы 50—60 миллиграммов, но не дольше месяца. Затем желательно проверить его уровень в организме, сдав анализ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые нашли препарат для лечения коронавируса. Эксперты из Израиля выяснили, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме способен значительно облегчить симптомы COVID-19 и само течение заболевания. Результаты этого исследования опубликованы в журнале EurekAlert.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fakty.ua/364099-chto-delat-esli-maska-vyzyvaet-razdrazhenie-kozhi-zachem-nuzhny-vitaminy-c-d-i-mikroelement-cink-otvechaet-immunolog
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ