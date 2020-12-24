Почему нужно принимать витамин С и цинк при коронавирусе: ответ врача

Эксперты утверждают, что в борьбе с коронавирусом главную роль играет иммунитет. Именно по этой причине многим пациентам прописывают пить витамины С и D, а также цинк.

Почему так важно принимать витамин С и цинк при коронавирусе. Фото: unsplash

Иммунолог и аллерголог Татьяна Бондаренко в своем интервью для издания "Факты" рассказала, почему так важно принимать эти витамины во время лечения вирусных болезней.

Первое, что нужно сделать – определить правильную их дозировку. Это должен сделать врач, после того, как пациент сдаст необходимые анализы.

Специалист объяснила, что на данный момент у многих людей дефицит витамина D. Он нужен нашему организму для здорового иммунитета, образования костной ткани. И если его не хватает, то сначала нужно приминать большую дозу – 4000—5000 единиц в день. А через некоторое время уменьшить до 2000.

Что касается витамина С, то это сильный антиоксидант, который выводит токсины, разжижает кровь, а также участвует в иммунологических процессах. А при коронавирусе происходит сгущение крови, которое может привести к развитию тромбоза. Витамин С взрослым нужно принимать по два грамма (для лечения), а для профилактики – до одного грамма в сутки.

Цинк сильно укрепляет иммунитет, поэтому его нельзя принимать длительный период. Врач рекомендует принимать его не больше месяца.

Средняя суточная доза для взрослого — до 20 миллиграммов, на период эпидемии приемлемы 50—60 миллиграммов, но не дольше месяца. Затем желательно проверить его уровень в организме, сдав анализ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые нашли препарат для лечения коронавируса. Эксперты из Израиля выяснили, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме способен значительно облегчить симптомы COVID-19 и само течение заболевания. Результаты этого исследования опубликованы в журнале EurekAlert.

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