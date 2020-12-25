Как распознать недостаток витаминов: советы медиков

Медицинские специалисты провели исследования авитаминоза, который присущ многим людям в зимний период. О дефиците тех или иных веществ свидетельствуют определенные симптомы.

Фрукты и овощи помогут избежать авитаминоза

Так, медики указывают на то, что недостаток витаминов зимой существенно меняет человека — изменяются вкусовые привычки, причем, если вы замечаете серьезные изменения вкуса, то следует пройти обследование в медицинском учреждении.

Если в организме не хватает микроэлементов, необходимых для нормального обмена веществ, то человек может испытывать тягу к горьким, острым, сладким или, наоборот, соленым блюдам. Также подобные изменения вкуса могут говорить о начале некоторых болезней — в частности, гастрита, нервного утомления, заболеваний кишечника.

О недостатке магния и кальция могут свидетельствовать судороги. Недостаток витамина С (аскорбиновой кислоты) может привести к кровотечению десен. О недостатках витаминов группы В свидетельствует плохое состояние ногтей. А вот сухость и раздражение кожи показывает нехватку витамина Е.

Как сообщал портал "Комментарии", компенсировать дефицит нужных веществ можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов, увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина Дубовик.

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