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Как распознать недостаток витаминов: советы медиков

Изменение вкусовых предпочтений - первый сигнал авитаминоза, утверждают исследователи

сегодня, 12:57
Автор:

Сергей Медведев

Медицинские специалисты провели исследования авитаминоза, который присущ многим людям в зимний период. О дефиците тех или иных веществ свидетельствуют определенные симптомы.

Как распознать недостаток витаминов: советы медиков

Фрукты и овощи помогут избежать авитаминоза

Так, медики  указывают на то, что недостаток витаминов зимой существенно меняет человека — изменяются вкусовые привычки, причем, если вы замечаете серьезные изменения вкуса, то следует пройти обследование в медицинском учреждении.

Если в организме не хватает микроэлементов, необходимых для нормального обмена веществ, то человек может испытывать тягу к горьким, острым, сладким или, наоборот, соленым блюдам. Также подобные изменения вкуса могут говорить о начале некоторых болезней — в частности, гастрита, нервного утомления, заболеваний кишечника.

О недостатке магния и кальция могут свидетельствовать судороги. Недостаток витамина С (аскорбиновой кислоты) может привести к кровотечению десен. О недостатках витаминов группы В свидетельствует плохое состояние ногтей. А вот сухость и раздражение кожи показывает нехватку витамина Е.

Как сообщал портал "Комментарии", компенсировать дефицит нужных веществ можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов, увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина Дубовик.

Диетолог советует в сезон авитаминоза разнообразить ваш рацион микрогрином. Сейчас это тренд мировой кулинарии и здорового питания. Микрозелень обычно добавляют в салаты, смузи, или используют как гарнир. У продукта есть сразу несколько преимуществ: доступен круглый год, не требует термической обработки и подходит для любой диеты. В таких миниатюрных растениях вы найдете запас клетчатки и витаминов. Диетолог советует добавлять зелень к готовым блюдам без термообработки – так сохранится пищевая ценность.
 


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Источник: https://replyua.net/health/238068-mediki-nazvali-glavnye-simptomy-deficita-samyh-vazhnyh-vitaminov-zimoy.html
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