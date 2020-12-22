Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы хватало витаминов

В зимний период нам не хватает целого ряда витаминов. Компенсировать дефицит нужных веществ можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов, увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина Дубовик.

Фото из открытых источников

Во-первых, диетолог советует в сезон авитаминоза разнообразить ваш рацион микрогрином. Сейчас это тренд мировой кулинарии и здорового питания. Микрозелень обычно добавляют в салаты, смузи, или используют как гарнир.

У продукта есть сразу несколько преимуществ: доступен круглый год, не требует термической обработки и подходит для любой диеты. В таких миниатюрных растениях вы найдете запас клетчатки и витаминов. Диетолог советует добавлять зелень к готовым блюдам без термообработки – так сохранится пищевая ценность.

Как отметила Дубовик, микрогрин содержит высокие концентрации витаминов, антиоксидантов, противовоспалительных и противоопухолевых веществ. Их там даже больше, чем в зрелых фруктах. Употреблять этот полезный продукт, по словам диетолога, можно абсолютно всем.

Второе правило рациона питания зимой: есть овощи, ведь это еще один источник витаминов. Диетолог советует употреблять не менее 350 граммов овощей в день.

Включите в свой рацион такие продукты:

- морковь, капуста, шпинат, горошек (содержат витамин А);

- сельдерей, брокколи, брюссельская капуста, репа и редис (витамин С);

- спаржа и листья салата (витамин Е);

- грибы и авокадо (витамин D);

- помидоры и капуста (витамин Р);

- картофель, помидор и фасоль.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", что врачи определили продукты, которые вредят женщинам после 30 лет. Потому как с возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек – и питания в том числе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!