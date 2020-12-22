Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы хватало витаминов

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Таисия Ерохина
В зимний период
нам не хватает целого ряда витаминов. Компенсировать дефицит нужных веществ
можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов,
увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина
Дубовик.
Фото из открытых источников
Во-первых, диетолог
советует в сезон авитаминоза разнообразить ваш рацион микрогрином. Сейчас это тренд
мировой кулинарии и здорового питания. Микрозелень обычно добавляют в салаты,
смузи, или используют как гарнир.
У продукта есть
сразу несколько преимуществ: доступен круглый год, не требует термической
обработки и подходит для любой диеты. В таких миниатюрных растениях вы найдете
запас клетчатки и витаминов. Диетолог советует добавлять зелень к готовым
блюдам без термообработки – так сохранится пищевая ценность.
Как отметила
Дубовик, микрогрин содержит высокие концентрации витаминов, антиоксидантов,
противовоспалительных и противоопухолевых веществ. Их там даже больше, чем в
зрелых фруктах. Употреблять этот полезный продукт, по словам диетолога, можно абсолютно
всем.
Второе правило
рациона питания зимой: есть овощи, ведь это еще один источник витаминов. Диетолог
советует употреблять не менее 350 граммов овощей в день.
Включите в свой
рацион такие продукты:
- морковь,
капуста, шпинат, горошек (содержат витамин А);
- сельдерей,
брокколи, брюссельская капуста, репа и редис (витамин С);
- спаржа и листья
салата (витамин Е);
- грибы и авокадо
(витамин D);
- помидоры и
капуста (витамин Р);
- картофель,
помидор и фасоль.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", что врачи определили продукты,
которые вредят женщинам после 30 лет. Потому как с возрастом в организме
происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек – и питания в
том числе.
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