После 30-ти такое лучше не есть: ТОП продуктов-табу для девушек

С возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек. В том числе следует обновить рацион питания. Американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и диетологами составило список продуктов, которые рекомендуют не употреблять после 30-ти лет — в особенности женщинам.

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Сахар

Провоцирует воспалительные процессы в организме и повреждает волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи. Отказ от чистого сахара не решит проблему. Нужно регулировать потребление продуктов, в которых содержится "скрытый" сахар.

Искусственные приправы и соусы

Замените их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.

Некачественные макаронные изделия

К употреблению допускаются только макароны из твердых сортов пшеницы.

Выпечка и белый хлеб

Содержат большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.

Диетические напитки

Вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.

Напомним, один из лучших способов начать свой день правильно — выбрать полезный завтрак. Согласно исследованию Корнельского университета, у людей улучшается общее состояние здоровье, укрепляется иммунитет, если они включают завтрак в свой обычный распорядок дня. Более того, полезный утренний прием пищи способствует поддержанию фигуры или снижению веса. Американские диетологи представили перечень продуктов, которые отлично подойдут для здорового завтрака.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", с помощью правильного питания наш организм насыщается витаминами, аминокислотами и ценными веществами, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Эксперты рассказали, какие именно продукты снижают риск инфаркта в два раза.

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