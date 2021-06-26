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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Какие симптомы указывают на избыток цинка в организме
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Какие симптомы указывают на избыток цинка в организме

Фармацевт Яна Украинская рассказала, какие симптомы указывают на переизбыток цинка в организме

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Цинк является очень важным микроэлементом для нашего организма, потому что выполняет множество различных функций. Но не стоит забывать о его дозировке, иначе это приведет к неприятным последствиям.

Какие симптомы указывают на избыток цинка в организме

к чему приводит избыток цинка в организме / Foto: Shutterstock

Фармацевт Яна Украинская на своей странице в Instagram рассказала, чем полезен цинк, в каких продуктах его можно найти и чем опасен его переизбыток в организме. 

Специалист отметила, что этот микроэлемент помогает укрепить иммунную систему, участвует в синтезировании мужских половых гормонов, способствует усвоению витамина Е, улучшает работу щитовидной железы, а также участвует в жировом, белковом и витаминном обмене и т.д. Его можно найти в морепродуктах (особенно устрицах), мясе, яйцах, грецких орехах.

Суточная норма цинка для мужчин составляет 11 мг, а для женщин — 8 мг. Цинк должен быть в норме, а не в переизбытке. Если в организме микроэлемента достаточно, то не стоит принимать дополнительные добавки, иначе это может быть опасно для здоровья. 

Симптомы переизбытка: рвота, диарея и боли в животе, изменение вкусового восприятия и обоняния, озноб и симптомы ОРВИ и ГРИППа. К слову, цинк, полученный из пищи не вызывает переизбытка. Только при приеме добавок.

Напомним, что цинк выполняет множество функций, в частности регулирует более 300 ферментов. Врачи рассказали, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем, если организм будет испытывать дефицит цинка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недостаток цинка, селена, меди, железа, йода, кремния и других микроэлементов оказывают влияние на состояние волос напрямую и через гипотиреоз, вызванный̆ этими дефицитами.


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