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Главная Новости Здоровье наше тело От дефицита цинка и серы можно облысеть
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От дефицита цинка и серы можно облысеть

Выпадение волос зачастую связано с нехваткой витамина B12, который поддерживает здоровье красных кровяных телец, позволяя им снабжать кислородом волосяные фолликулы

сегодня, 19:53
Автор:

Ольга Чародий

Потеря волос – одна из важных проблем во внешнем виде каждого человека. Медики предупреждают: нехватка некоторых микроэлементов опасна для потери шевелюры каждого человека. Так, дефицит цинка, селена, меди, железа, йода, кремния и других микроэлементов оказывают влияние на состояние волос напрямую и через гипотиреоз, вызванный этими дефицитами.

От дефицита цинка и серы можно облысеть

ФОТО: Из открытых источников

Наличие дефицитов на микроэлементы врач определяет с помощью спектрального анализа волос, анализа мочи на органические кислоты. В крови уровень микроэлементов не показателен. После выявления дефицитов, восполнить необходимые микроэлементы приемом добавок однозначно нужно.

Одной̆ коррекцией̆ рациона ограничиться не получится. Очень важна для волос и сера, как считает медики, — она отвечает за устойчивость кератина волос, защищает кератин от неблагоприятных внешних воздействий, образуя между молекулами кератина сцепления — дисульфидные мостики. Дефицит серы сопровождается истончением, ломкостью волос и облысением.

Ранее издание "Комментарии" сообщала, что недавно специалисты обнаружили, что долговечность волос тесно связана с дегидротестостероном (ДГТ) – мощным половым гормоном. С возрастом он превращается в дегидротестостерон, который способен изменить белковый состав и невозвратно повлиять на процесс роста волос. Это не позволяет фолликулам пойти на второй или третий круг жизненного цикла – вот почему много мужчин страдают облысением. Также ученые поделились, что на теле человек теряет волосы не реже, чем на голове. Хотя может показаться, что это вовсе не так. Просто на теле волос более тонкий и не такой густой, поэтому их выпадение гораздо труднее заметить. 


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Источник: https://www.maniveselibasdati.lv/
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