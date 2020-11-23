kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18335.77

ETH/USD

597.33

LTC/USD

87.45

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Почему голова лысеет, а на руках, ногах и теле волосы остаются
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему голова лысеет, а на руках, ногах и теле волосы остаются

Мужчины гораздо раньше начинают терять волосы на голове, чем женщины

сегодня, 19:49
Автор:

Любовь Блажко

Известно, что у наших волос есть несколько фаз роста: сначала им необходимо около 5 лет, чтобы сформироваться в фолликуле и вырасти. Затем наступает второй этап: рост прекращается и волосы начинают выпадать. После этого фолликулу требуется перерыв, прежде чем весь этот процесс начнется заново. 

Почему голова лысеет, а на руках, ногах и теле волосы остаются

Почему выпадают волосы. Фото: unsplash

Недавно специалисты обнаружили, что долговечность волос тесно связана с дегидротестостероном (ДГТ) – мощным половым гормоном. С возрастом он превращается в дегидротестостерон, который способен изменить белковый состав и невозвратно повлиять на процесс роста волос. Это не позволяет фолликулам пойти на второй или третий круг жизненного цикла – вот почему много мужчин страдают облысением.

Также ученые поделились, что на теле человек теряет волосы не реже, чем на голове. Хотя может показаться, что это вовсе не так. Просто на теле волос более тонкий и не такой густой, поэтому их выпадение гораздо труднее заметить. 

На теле у волосяных фолликулов тоже есть фазы роста. Они вырастают до определенной длины и начинают выпадать, чтобы вскоре процесс повторился заново. Но одно существенное отличие все-таки существует: на теле волосы "изнашиваются" гораздо медленнее. Это связано с тем, что у них немного другой состав белка, и они не так чувствительны к окружающей среде. 

Эксперты резюмируют, что если предположить, что человек проживет очень долгую жизнь, то он сможет дожить до абсолютного облысения – с головы до ног. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, лучшее природное средство от выпадения волос. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/popmem/645323-pochemu-golova-lyseet-a-na-rukah-nogah-i-tele-volosy-ostayutsya/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ