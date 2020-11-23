Почему голова лысеет, а на руках, ногах и теле волосы остаются

Известно, что у наших волос есть несколько фаз роста: сначала им необходимо около 5 лет, чтобы сформироваться в фолликуле и вырасти. Затем наступает второй этап: рост прекращается и волосы начинают выпадать. После этого фолликулу требуется перерыв, прежде чем весь этот процесс начнется заново.

Почему выпадают волосы. Фото: unsplash

Недавно специалисты обнаружили, что долговечность волос тесно связана с дегидротестостероном (ДГТ) – мощным половым гормоном. С возрастом он превращается в дегидротестостерон, который способен изменить белковый состав и невозвратно повлиять на процесс роста волос. Это не позволяет фолликулам пойти на второй или третий круг жизненного цикла – вот почему много мужчин страдают облысением.

Также ученые поделились, что на теле человек теряет волосы не реже, чем на голове. Хотя может показаться, что это вовсе не так. Просто на теле волос более тонкий и не такой густой, поэтому их выпадение гораздо труднее заметить.

На теле у волосяных фолликулов тоже есть фазы роста. Они вырастают до определенной длины и начинают выпадать, чтобы вскоре процесс повторился заново. Но одно существенное отличие все-таки существует: на теле волосы "изнашиваются" гораздо медленнее. Это связано с тем, что у них немного другой состав белка, и они не так чувствительны к окружающей среде.

Эксперты резюмируют, что если предположить, что человек проживет очень долгую жизнь, то он сможет дожить до абсолютного облысения – с головы до ног.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, лучшее природное средство от выпадения волос.

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