Ученые назвали лучшее природное средство от выпадения волос

В современном мире достаточно легко найти средство от облысения, однако не все они могут оказаться реально действующими. Поэтому ученые нашли природное средство: масло шиповника оказалось безопасным, доступным и эффективным оружием против выпадения волос, передает издание lenta.

Лучшее природное средство от выпадения волос. Фото: pixabay

Ученые провели исследование, которое показало, что шиповник действительно является мощным средством, которое замедляет процесс выпадения волос. И еще один огромный его плюс заключается в том, что он делает волосяной покров гуще и ускоряет рост волос.

Врач-трихолог Лана Богдаева уверена, что рост волос напрямую зависит от здоровья корней, которые можно укрепить с помощью этого натурального средства. В составе масла шиповника есть витамин С, ликопин и жирные кислоты, которые и оказывают позитивное воздействие на волосы.

Эксперты установили, что соединения из экстракта шиповника могут стабилизировать клеточные мембраны эритроцитов, что окажется полезным для кожи головы. Поэтому они советуют покупать косметические средства, в составе которых имеется этот компонент, чтобы в скором времени увидеть позитивные изменения.

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