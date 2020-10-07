kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10631.34

ETH/USD

342.30

LTC/USD

46.26

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Ученые назвали лучшее природное средство от выпадения волос
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали лучшее природное средство от выпадения волос

Оказывается, рост волос зависит от здоровья их корней

сегодня, 15:48
Автор:

Любовь Блажко

В современном мире достаточно легко найти средство от облысения, однако не все они могут оказаться реально действующими. Поэтому ученые нашли природное средство: масло шиповника оказалось безопасным, доступным и эффективным оружием против выпадения волос, передает издание lenta. 

Ученые назвали лучшее природное средство от выпадения волос

Лучшее природное средство от выпадения волос. Фото: pixabay

Ученые провели исследование, которое показало, что шиповник действительно является мощным средством, которое замедляет процесс выпадения волос. И еще один огромный его плюс заключается в том, что он делает волосяной покров гуще и ускоряет рост волос. 

Врач-трихолог Лана Богдаева уверена, что рост волос напрямую зависит от здоровья корней, которые можно укрепить с помощью этого натурального средства. В составе масла шиповника есть витамин С, ликопин и жирные кислоты, которые и оказывают позитивное воздействие на волосы. 

Эксперты установили, что соединения из экстракта шиповника могут стабилизировать клеточные мембраны эритроцитов, что окажется полезным для кожи головы. Поэтому они советуют покупать косметические средства, в составе которых имеется этот компонент, чтобы в скором времени увидеть позитивные изменения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, здоровая кожа и волосы: какие растения должны быть в каждом доме.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости