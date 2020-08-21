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Главная Новости Здоровье народная медицина Здоровая кожа и волосы: какие растения должны быть в каждом доме
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Здоровая кожа и волосы: какие растения должны быть в каждом доме

Очищают воздух от загрязнения, мелких частиц пыли и газов

сегодня, 16:10
Автор:

Любовь Блажко

 Комнатные растения являются неотьемлемой частью нашей повседневной жизни. Они не только добавляют нашему пространству уют, но и положительно влияют на здоровье. Какие же именно виды можно отнести в этот список?

Шалфей – мощный антиоксидант, который борется с преждевременным старением кожи. Это естественное вяжущее средство удаляет излишки жира на коже, предотвращает появление прыщей. В шалфее содержится много витамина А и кальция. 

Здоровая кожа и волосы: какие растения должны быть в каждом доме

Польза комнатных растений. Фото: unsplash - Сара Дорвейлер

Листья мяты пригодятся вам не только для кулинарных экспериментов, но также послужат хорошим средством для ухода за кожей. В мяте много салициловой кислоты, которая помогает убрать жирный блеск на лице. Если возникла проблема зуда кожи, то для ее устранения эффективным будет сок мяты. Листья мяты также используют для того, чтобы убрать проблему сухих, потрескавшихся пяток. 

Алоэ вера – это универсальное средство, которое помогает побороть различные проблемы с кожей, вне зависимости от ее типа и времени года. Внутри листа алоэ – гель, который является сильным успокаивающим средством. Также алоэ вера используют как гель после бритья или для обработки порезов. Это растение любит много и очень много солнечного света, поэтому его лучше поставить в подходящее место. 


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