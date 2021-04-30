Какие заболевания вызывает дефицит цинка в организме

Цинк – микроэлемент, играющий одну из важнейших функций в организме человека, поэтому его дефицит может вызвать ряд нарушений. Медики рассказали, почему важно восполнять запас этого вещества в организме.

(фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что цинк выполняет множество функций, в частности регулирует более 300 ферментов, участвует в формировании иммунного ответа, обеспечивает нормальное функционирование мозга, а также поддерживает здоровье костной системы. При недостатке этого вещества могут наблюдаться следующие симптомы: снижение либидо, воспаления в суставах, потеря упругости кожи, гормональный дисбаланс, ослабление иммунной системы, набор веса и прочее.

Дефицит цинка в организме может привести к нарушению роста, в том числе во внутриутробном периоде (снижению линейного роста и массы тела), нарушениям в иммунной системе (при недостатке цинка выявляется повышенная склонность к пневмониям, диарее и т.д.), а еще к макулярной дегенерации (с возрастом количество цинка в сетчатке уменьшается, что также является одной из предпосылок к ухудшению центрального зрения).

Кроме того, недостаток этого микроэлемента ухудшает настроение, снижает аппетит и увеличивает длительность заживления ран.

Эксперты говорят, что для восполнения запаса цинка свой рацион необходимо обогатить говядиной, морепродуктами, птицей, семенами тыквы и кунжута.

Напомним, эксперты рассказали, что даже в значительных дозах витамин С и цинк не смогут обеспечить пациенту скорейшее выздоровление от коронавируса. Хотя в Сети об этих веществах бытует немало мифов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких трех продуктах содержится больше всего цинка.

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