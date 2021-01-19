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Названы три продукта с высоким содержанием цинка

Цинк – микроэлемент, участвующий в обменных процессах организма

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Врачи настоятельно рекомендуют добавлять в свой рацион продукты, в которых много цинка, ведь этот микроэлемент важен для нормальной работы организма. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, участвует в синтезе белка и т. д. Но в каких продуктах он содержится?

Названы три продукта с высоким содержанием цинка

в каких продуктах много цинка (фото из открытых источников)

Устрицы (и другие морепродукты)

Безусловным лидером по содержанию цинка являются устрицы, в 100 г продукта содержится около 60 мг микроэлемента, что в 5 раз превышает суточную норму для человека. Кроме того, цинка хватает и в других морепродуктах, например, в крабах и креветках.

Тыквенные семечки

Еще один продукт, который не только вкусный, но еще и очень полезный. В составе нежареных тыквенных семечек содержится около 7, 5 мг цинка (в 100 граммах). Однако, злоупотреблять ими не стоит, потому что они калорийные. Людям, следящим за своей фигурой, в день достаточно будет 30 граммов семечек. А еще в этом продукте много полезных жиров, витаминов и других элементов, в частности железа, калия, магния, йода и т.д.

Яйца

Куриные яйца, а точнее их желток, являются лидером по содержанию цинка среди животных продуктов. В 100 г содержится 3 г цинка, что соответствует 26% суточной нормы. Но по словам врачей, в день не стоит съедать больше 2-3 яиц. 

Напомним, что эксперты утверждают, что в борьбе с коронавирусом главную роль играет иммунитет. Именно по этой причине многим пациентам прописывают пить витамины С и D, а также цинк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что провизор и блогер Ольга Мельник рассказала, какие симптомы указывают на нехватку цинка в организме и как его следует восполнять.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/healthylife/45626179-3-produkta-s-vysokim-soderzhaniem-tsinka/
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