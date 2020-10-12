К чему приводит дефицит цинка в организме

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Светлана Шкурупий
Цинк — важный биогенный элемент, от которого зависит множество процессов в организме. Он улучшает состояние кожи, жировой обмен, а также кроветворение. На своей странице в Instagram блогер и провизор Ольга Мельник рассказала, какие симптомы указывают на нехватку цинка в организме и как его восполнить.
Специалист отметила, что дефицит этого элемента имеет нехарактерные признаки: частые ОРВИ, ухудшение памяти, выпадение волос и ломкие ногти, а также частые диареи. Но не спешите "приписывать" себе дефицит цинка, лучше сдать анализ, чтобы "расставить все точки над і"
Провизор подчеркнула, что чаще всего в зоне риска оказываются беременные, дети, а также люди, страдающие сахарным диабетом и проблемами с пищеварением.
Восполнить запасы цинка поможет мясо, рыба, ростки пшеницы, арахис, кунжут, какао, фасоль, семена тыквы, чечевица (ее требуется замочить в воде, как и орехи), а также кисломолочная продукция.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили "скрытый" симптом дефицита витамина В12.
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