К чему приводит дефицит цинка в организме

Цинк — важный биогенный элемент, от которого зависит множество процессов в организме. Он улучшает состояние кожи, жировой обмен, а также кроветворение. На своей странице в Instagram блогер и провизор Ольга Мельник рассказала, какие симптомы указывают на нехватку цинка в организме и как его восполнить.

Специалист отметила, что дефицит этого элемента имеет нехарактерные признаки: частые ОРВИ, ухудшение памяти, выпадение волос и ломкие ногти, а также частые диареи. Но не спешите "приписывать" себе дефицит цинка, лучше сдать анализ, чтобы "расставить все точки над і"

Провизор подчеркнула, что чаще всего в зоне риска оказываются беременные, дети, а также люди, страдающие сахарным диабетом и проблемами с пищеварением.

Восполнить запасы цинка поможет мясо, рыба, ростки пшеницы, арахис, кунжут, какао, фасоль, семена тыквы, чечевица (ее требуется замочить в воде, как и орехи), а также кисломолочная продукция.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили "скрытый" симптом дефицита витамина В12.

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