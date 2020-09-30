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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Ученые назвали «скрытый» симптом дефицита витамина В12
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Ученые назвали «скрытый» симптом дефицита витамина В12

Витамин B12 нужен для профилактики разных видов анемии

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Организм, обогащенный витаминами и полезными веществами, функционирует как часы. Но при дефиците одного из элементов состояние ухудшается и могут возникнуть различные проблемы. Доктор Доун Харпер рассказала, какие симптомы указывают на то, что организму не хватает витамина В12, передает издание Express.

Ученые назвали «скрытый» симптом дефицита витамина В12

Известно, что этот витамин необходим для энергетического обмена и профилактики разных видов анемии, в частности пернициозной (подавление нормального кроветворения, — прим. авт.) Его дефицит приводит к общему ухудшению самочувствия и проблемам с нервами. В таких случаях, может проявиться симптом, на который мало кто обращает особое внимание.

Речь идет о жжении стоп — ощущения, что ваши ноги болезненно горячие. Это происходит из-за повреждения мелких нервных клеток. Порой, этот признак бывает настолько дискомфортным, что мешает нормальной работе и сну. Жжение стоп может указывать на недостаток витамина В12 в организме, потому что он является своеобразной "пищей" для нервов. 

Восполнить его запас можно с помощью продуктов животного происхождения, например, яиц, говяжьей печени, скумбрии, красного мяса и т.д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины стоит принимать утром.


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