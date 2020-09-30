Ученые назвали «скрытый» симптом дефицита витамина В12

Организм, обогащенный витаминами и полезными веществами, функционирует как часы. Но при дефиците одного из элементов состояние ухудшается и могут возникнуть различные проблемы. Доктор Доун Харпер рассказала, какие симптомы указывают на то, что организму не хватает витамина В12, передает издание Express.

Известно, что этот витамин необходим для энергетического обмена и профилактики разных видов анемии, в частности пернициозной (подавление нормального кроветворения, — прим. авт.) Его дефицит приводит к общему ухудшению самочувствия и проблемам с нервами. В таких случаях, может проявиться симптом, на который мало кто обращает особое внимание.

Речь идет о жжении стоп — ощущения, что ваши ноги болезненно горячие. Это происходит из-за повреждения мелких нервных клеток. Порой, этот признак бывает настолько дискомфортным, что мешает нормальной работе и сну. Жжение стоп может указывать на недостаток витамина В12 в организме, потому что он является своеобразной "пищей" для нервов.

Восполнить его запас можно с помощью продуктов животного происхождения, например, яиц, говяжьей печени, скумбрии, красного мяса и т.д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины стоит принимать утром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!