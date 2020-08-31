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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Какие витамины стоит принимать утром
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Какие витамины стоит принимать утром

Эти витамины улучшают работу организма

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы организм получил максимальную пользу от витаминов и различных добавок, принимать их нужно в правильное время суток. На своей страничке в Instagram врач- нутрициолог Анна Кашпур объяснила, какие витамины стоит пить утром.

Специалист рассказала, что есть водорастворимые и жирорастворимый витамины. Органические вещества, которые водорастворимые следует принимать ежедневно, организм их каждый день выводит с мочой. А жирорастворимые - накапливаются в печени и жировых тканях, поэтому их дозировки нужно строго контролировать и принимать с периодичностью.

Какие витамины стоит принимать утром

HOXTON/SAM EDWARDS

Железо

Это ключевой компонент гемоглобина. Его дефицит в организме приводит к усталости и снижению иммунитета. Железо помогает поддерживать состояние кожи, волос и ногтей. Пить его желательно утром натощак и ни в коем случае не запивать чаем/кофе, так как кофеин и танин служат ингибитором железу.

Витамин С⠀

Он является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему организма. Так как в крови витамин С остается непродолжительное время, то лучше принимать его несколько раз в день (учитывая дозировку), но первый прием должен быть утром.

Витамины группы В

Помогают в усвоении питательных веществ, перерабатывают их в энергию, улучшают обмен веществ и работу нервной системы. Также важны для иммунитета, кожи и волос. Принимать витамины группы В лучше с завтраком (не натощак). Но важно знать, какого именно вещества вам не хватает, чтобы не покупать их комплексно.

Врач подчеркнула, что самые лучшие витамины - это витамины из максимально разнообразного и полезного питания, но, если вам их недостаточно, тогда стоит прибегнуть к добавкам.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три витамина важны для укрепления иммунитета.


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