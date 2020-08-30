Названы три важных витамина для крепкого иммунитета

Приближается осень, а с ней и сезон простуд, поэтому необходимо активно укреплять свой иммунитет. Американский врач-диетолог Джулия Зумпано назвала три главных витамина, которые помогут вам в этом процессе, передает издание Heilpraxisnet.

Специалист отметила, что в рацион питания необходимо добавлять побольше продуктов, богатых на различные микроэлементы и витамины. А именно на витамин С, который содержится в цитрусовых, шпинате, облепихе, шиповнике, петрушке и других. Именно он обладает высоким уровнем антиоксидантов, которые усиливают защитные функции организма, предотвращая развитие простудных заболеваний.

Особое внимание стоит уделить и витамину В6 (пиридоксину), который помогает организму усваивать ценные вещества и улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Еще он является "подзарядкой" для нашего иммунитета. Этим витаминов богата рыба (лосось, сардины), нут, куриное мясо и говяжья печень.

Третьим главным витаминов для укрепления иммунитета является витамин Е. Он нейтрализует действие свободных радикалов в организме, которые могут повредить клетки и ускорить старение. Это вещество содержится в орехах, растительном масле, шпинате, ростках цельнозерновых злаков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, для чего организму нужны витамины группы B.

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