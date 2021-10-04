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Елизавета Черных
По словам нутрициолога Оксаны Соколовой, необходимыми для организма являются витамин D, витамины группы А и Е, а также Омега 3. О других витаминах, которые можно приобрести в аптеке, специалист рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
Нутрициолог рассказала, какие витамины следует обязательно принимать - фото из открытых источников
Кроме того, нутрициолог советует принимать Цинк, Селен и витамины группы В:
При этом специалист отметила, что в нашей стране не производят качественные витамины, поэтому их лучше искать в Америке или европейских странах. Однако, чтобы найти хорошего производителя, в этом нужно разбираться:
Ранее издание "Комментарии" писало, что диетолог Светлана Фус назвала продукт, который является кладезем витаминов. Одним из самых ценных и полезных для организма продуктов есть грецкий орех. В нем достаточно много кальция, калия, магния, железа, фосфора и других полезных минералов, которые необходимы для человеческого организма, особенно в осенне-зимний период, когда нужно укреплять иммунитет.
Кроме того, в материале портала сообщалось, что медицинский консультант и врач Парвиндер Сагу рассказал, дефицит какого витамина может спровоцировать ранее поседение волос.
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