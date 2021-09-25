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Настоящий кладезь витаминов: диетолог назвала продукт, который нужно есть каждый день

Светлана Фус рассказала, почему обязательно нужно есть грецкие орехи

сегодня, 16:15
Автор:

Кравцев Сергей

Одним из самых ценных и полезных для организма продуктов есть грецкий орех. Его называют кладезем витаминов и макроэлементов. В грецких орехах достаточно много кальция, калия, магния, железа, фосфора и других полезных минералов, которые необходимы для человеческого организма, особенно в осенне-зимний период, когда нужно укреплять иммунитет. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Instagram пишет диетолог Светлана Фус. 

Настоящий кладезь витаминов: диетолог назвала продукт, который нужно есть каждый день

Орехи. Фото из открытых источников

Диетолог отмечает, грецкие орехи можно употреблять как в сыром виде, так и в сушёном. Зерна грецкого ореха можно добавлять в разнообразные салаты, десерты и делать очень вкусные сладости, которые точно не навредят.

Специалист считает, что больше пользы от грецкого ореха будет, если есть его свежим, а не жареным. Ни для кого не секрет, что после тепловой обработки многие продукты теряют свои полезные свойства. Также происходит и с грецким орехом. 

Также диетолог советует покупать грецкие орехи в скорлупе. Всё дело в том, что очищенные они могут окисляться и терять много своих полезных свойств. Лучше всего есть орехи без мёда, соли. Опять же так будет больше пользы. В то же время нельзя чересчур употреблять много грецких орехов, потому что они очень калорийны и лучше всего съедать в день горсть, не больше.

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Источник: https://www.instagram.com/p/BqCTjzJnO6E/?utm_medium=copy_link
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