logo
Русский Українська

BTC/USD

48068.38

ETH/USD

3564.23

LTC/USD

186.88

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог назвала самые вредные блюда из картофеля
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог назвала самые вредные блюда из картофеля

Самым полезной является вареный или запеченный картофель

сегодня, 08:43
Автор:

Елизавета Черных

По словам врача-диетолога Тамары Прунцевой, в составе картофеля содержится достаточное количество полезных веществ, в частности, магний, калий, белки и кальций. Однако следует помнить и об углеводах, которые входят в состав популярного овоща. В каком виде картофель является наиболее полезными и наоборот, пишет издание "Країна здоров'я". 

Диетолог назвала самые вредные блюда из картофеля

Диетолог назвала самые вредные блюда из картофеля - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что блюда из картофеля можно употреблять регулярно, но в таком случае важно не переедать на ночь и следить за тем, чтобы на протяжении дня калории сжигались. 

Диетолог отметила, что самым полезной является вареный или запеченный картофель. При этом врач не рекомендует держать овощ долго в воде, поскольку большее количество минералов содержится на поверхности. 

А вот самыми вредными блюдами Тамара Прунцева называет картофель, жареный во фритюре, и по-селянски. По словам специалиста, при термической обработке исчезают практически все полезные минералы и витамины. Кроме того, блюдо само по себе жирное и "тяжелое" для нашего организма. 

Отметим, что картофель — один из самых популярных продуктов на нашем столе, потому что доступный, бюджетный и вкусный. Но для того, чтобы овощ приносил максимальную пользу здоровью, его нужно правильно готовить. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, чем опасно употребление вареного картофеля.

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении.  


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/51111dietolog-viznachilasya-z-naibilsh-shkidlivimi-stravami-z-kartopli.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ