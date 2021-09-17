По словам врача-диетолога Тамары Прунцевой, в составе картофеля содержится достаточное количество полезных веществ, в частности, магний, калий, белки и кальций. Однако следует помнить и об углеводах, которые входят в состав популярного овоща. В каком виде картофель является наиболее полезными и наоборот, пишет издание "Країна здоров'я".

Диетолог назвала самые вредные блюда из картофеля - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что блюда из картофеля можно употреблять регулярно, но в таком случае важно не переедать на ночь и следить за тем, чтобы на протяжении дня калории сжигались.

Диетолог отметила, что самым полезной является вареный или запеченный картофель. При этом врач не рекомендует держать овощ долго в воде, поскольку большее количество минералов содержится на поверхности.

А вот самыми вредными блюдами Тамара Прунцева называет картофель, жареный во фритюре, и по-селянски. По словам специалиста, при термической обработке исчезают практически все полезные минералы и витамины. Кроме того, блюдо само по себе жирное и "тяжелое" для нашего организма.

Отметим, что картофель — один из самых популярных продуктов на нашем столе, потому что доступный, бюджетный и вкусный. Но для того, чтобы овощ приносил максимальную пользу здоровью, его нужно правильно готовить. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, чем опасно употребление вареного картофеля.

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении.

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