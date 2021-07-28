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Как не испортить картофельное пюре: 5 ошибок в приготовлении

В приготовлении картофельного пюре можно допустить много ошибок, которые способны испортить блюдо: что делать не стоит

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении:

Как не испортить картофельное пюре: 5 ошибок в приготовлении

Картофельное пюре | Фото: freepik.com

Горячая и теплая вода

Картофель нужно варить только в холодной воде, с добавлением 1-2 чайных ложек соли, на небольшом огне, чтобы продукт равномерно проварился. 

Солить в начале

Да, чтобы гарнир получился мягким и вкусным, солить картофель нужно перед варкой, а не в конце, как делают многие хозяйки. 

Не жалейте масла, сметаны, сливок и молока

Чтобы картофельное пюре получилось нежным, ароматным и воздушным, добавьте в него молоко/сметану/ сливки.

Аккуратно толчем

Не давите слишком сильно на картошку, чтобы она не потеряла свою структуру и не превратилась в клейкую массу. 

Мало приправ

Придать вкуса гарниру можно с помощью различных специй. А еще во время варки добавьте в кастрюлю очищенную луковицу, и выньте ее, когда картофель свариться. Это придаст блюду необычный аромат и вкус.

Напомним, британский врач-нутрициолог Мариса Мур рассказала, что в составе картофеля много витаминов и полезных вещества, в частности калий, фосфор, магний и другие элементы. Но регулярно употреблять картофельное пюре крайне не рекомендуется, потому что оно может привести к увеличению массы холестериновых бляшек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что супы-пюре хоть и обладают целым рядом полезных свойств, употреблять их можно далеко не всем. Такие блюда стоит ограничить в рационе людям, страдающим сахарным диабетом.


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Источник: https://food.obozrevatel.com/news/chto-tochno-isportit-pyure-5-neochevidnyih-oshibok.htm
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