Как не испортить картофельное пюре: 5 ошибок в приготовлении

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении:

Картофельное пюре | Фото: freepik.com

Горячая и теплая вода

Картофель нужно варить только в холодной воде, с добавлением 1-2 чайных ложек соли, на небольшом огне, чтобы продукт равномерно проварился.

Солить в начале

Да, чтобы гарнир получился мягким и вкусным, солить картофель нужно перед варкой, а не в конце, как делают многие хозяйки.

Не жалейте масла, сметаны, сливок и молока

Чтобы картофельное пюре получилось нежным, ароматным и воздушным, добавьте в него молоко/сметану/ сливки.

Аккуратно толчем

Не давите слишком сильно на картошку, чтобы она не потеряла свою структуру и не превратилась в клейкую массу.

Мало приправ

Придать вкуса гарниру можно с помощью различных специй. А еще во время варки добавьте в кастрюлю очищенную луковицу, и выньте ее, когда картофель свариться. Это придаст блюду необычный аромат и вкус.

Напомним, британский врач-нутрициолог Мариса Мур рассказала, что в составе картофеля много витаминов и полезных вещества, в частности калий, фосфор, магний и другие элементы. Но регулярно употреблять картофельное пюре крайне не рекомендуется, потому что оно может привести к увеличению массы холестериновых бляшек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что супы-пюре хоть и обладают целым рядом полезных свойств, употреблять их можно далеко не всем. Такие блюда стоит ограничить в рационе людям, страдающим сахарным диабетом.

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