Эксперт рассказала, чем опасно картофельное пюре

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров, который готовят практически во всех семьях. Но как оказалось, это блюдо не стоит употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему здоровью.

почему нельзя есть много картофельного пюре (фото из открытых источников)

Нутрициолог из Британии Мариса Мур отметила, что картофель — полезный овощ, в составе которого есть витамины группы В, калий, фосфор, магний и другие ценные микроэлементы. Но рацион должен быть разнообразным, поэтому не стоит зацикливаться на одних блюдах с картофелем. Дело в том, что чрезмерное употребление пюре может привести к увеличению массы холестериновых бляшек. Сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы доставить кислород к органам, в результате чего может случиться сердечный приступ.

Эксперт подчеркнула, что при приготовлении пюре люди часто используют масло, молоко, сливки, а это дополнительные калории. Если в организме скопилось немало "плохого" холестерина, от некоторых продуктов и готовых блюд, в том числе и картофельного пюре, лучше отказаться или свести их прием к минимуму.

Если же вам сложно ограничить этот гарнир в рационе, тогда эксперт советует запекать картофель в духовке и подавать его с нежирной сметаной.

Напомним, врач Нурия Монфулледа отметила, что некоторые клубни картофеля (позеленевшие и проросшие) есть нельзя, потому что в их составе содержится соланин — природный яд. Он может вызвать проблемы с пищеварением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жаренный картофель обладает невероятным вкусом и ароматом, это блюдо еще и высококалорийное. А в сочетании с некоторыми продуктами и вовсе может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

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