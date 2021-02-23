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Врач назвала самую главную опасность картофеля

Картофель может содержать ядовитое соединение

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Картофель является чуть ли не основным продуктом на нашем столе. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах. Но врач Нурия Монфулледа считает, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья.

Врач назвала самую главную опасность картофеля

чем опасен картофель / фото: istockphoto.com

Специалист отметила, что в некоторых случаях этот популярный овощ способен вызвать проблемы со здоровьем, в частности с желудком. И все дело в его составе. Некоторые клубни картофеля могут содержать соланин — природный яд, в составе которого есть глюкоза и соланидин. При попадании в организм это вещество может спровоцировать сильное расстройство желудка: тошноту, рвоту, спазмолитические боли, ощущение горечи во рту и прочие неприятные симптомы. 

Врач говорит, что перед покупкой и употреблением картофеля очень важно обратить внимание на его цвет. Для того чтобы избежать проблем с пищеварительной системой, нельзя использовать для приготовления блюд позеленевшие и проросшие клубни овоща, потому что именно в низ и накапливается соланин.  

Отметим, что этот природный яд не восприимчив к температурному воздействию, поэтому термическая обработка корнеплодов в домашних условиях токсин не разрушает.

Напомним, правильно приготовленный картофель помогает справиться с многими недугами, потому что в нем сохраняются витамины и ценные микроэлементы, необходимые организму. В чем же ценность овоща, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкие специалисты перечислили случаи, когда употреблять картофель категорически не рекомендуется, потому что он может быть опасным для здоровья.


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Источник: https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20210215/6242388/alimentos-intoxicarte-lentamente-te-enteres.html
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