Врач назвала самую главную опасность картофеля

Картофель является чуть ли не основным продуктом на нашем столе. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах. Но врач Нурия Монфулледа считает, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья.

чем опасен картофель / фото: istockphoto.com

Специалист отметила, что в некоторых случаях этот популярный овощ способен вызвать проблемы со здоровьем, в частности с желудком. И все дело в его составе. Некоторые клубни картофеля могут содержать соланин — природный яд, в составе которого есть глюкоза и соланидин. При попадании в организм это вещество может спровоцировать сильное расстройство желудка: тошноту, рвоту, спазмолитические боли, ощущение горечи во рту и прочие неприятные симптомы.

Врач говорит, что перед покупкой и употреблением картофеля очень важно обратить внимание на его цвет. Для того чтобы избежать проблем с пищеварительной системой, нельзя использовать для приготовления блюд позеленевшие и проросшие клубни овоща, потому что именно в низ и накапливается соланин.

Отметим, что этот природный яд не восприимчив к температурному воздействию, поэтому термическая обработка корнеплодов в домашних условиях токсин не разрушает.

Напомним, правильно приготовленный картофель помогает справиться с многими недугами, потому что в нем сохраняются витамины и ценные микроэлементы, необходимые организму. В чем же ценность овоща, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что немецкие специалисты перечислили случаи, когда употреблять картофель категорически не рекомендуется, потому что он может быть опасным для здоровья.

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