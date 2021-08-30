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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Какого витамина не хватает, если седеют волосы
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Какого витамина не хватает, если седеют волосы

Медицинский консультант и врач Парвиндер Сагу рассказал, какой витамин нужно добавить в рацион, если начали седеть волосы

сегодня, 21:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Проблема появления седых волос беспокоит как мужчин, так и женщин. И происходить она может из-за разных причин. Медицинский консультант и врач Парвиндер Сагу рассказал, дефицит какого витамина может спровоцировать ранее поседение волос.

Какого витамина не хватает, если седеют волосы

Почему седеют волосы (фото из открытых источников)

Известно, что ранняя седина может стать причиной неправильного питания, регулярных стрессов, гормональных сбоев в организме, а также иметь наследственный фактор. Но предотвратить этот процесс можно с помощью витамина В в рационе.

Специалист говорит, что седина чаще всего может указывать на проблемы с щитовидной железой. И чтобы предотвратить заболевания, нужно внимательно следить за своим питанием, в частности обогатить организм белком, кальцием, магнием и йодом. 

Отметим, что больше всего витаминов группы В содержится в яйцах, листовых овощах, орехах, красно мясе, морковном соке, рыбе, цельных зерновых злаках.

Также одним из средств для укрепления локонов является парааминобензойная кислота (ПАБА). Принимать ее нужно по 300-400 мкг в день. В натуральном виде она содержится в зеленых овощах, сое, фруктах.

Напомним, что американские исследователи из Виргинского университета развенчали миф о том, что седина у молодых людей появляется в результате сильного стресса. Они установили, что причиной может быть регулярный недосып. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что между цветом волос и нашей иммунной системой есть прямая взаимосвязь. Вы наверняка замечали, что люди, которые перенесли тяжелую болезнь, резко становятся седыми. Удивительно то, что подобный феномен может коснуться даже молодых людей, хотя их организм еще растет и активно развивается. Специалисты выяснили, почему так происходит. 


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Источник: https://mir24.tv/news/16472504/nazvany-osnovnye-prichiny-poyavleniya-sediny
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