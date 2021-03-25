Медик назвала витамин, защищающий от старения

Правильное питание — залог красоты, молодости, и конечно же, здоровья. Врач-диетолог Инна Пичугина рассказала, каким витамином нужно обогащать организм, если хотите замедлить процессы старения.

Как защититься от старения (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что особое внимание нужно уделить витамину К, главной функцией которого является поддерживание регуляции свертываемость крови. Этот элемент также помогает в лечении заболеваний крови, таких как миелодиспластический синдром. По словам врача, дефицит именно этого витамина может привести к раннему старению.

Дело в том, что при его недостатке в организме снижается уровень интерлейкинов — группы цитокинов, синтезирующихся в основном лейкоцитами. Это может спровоцировать проблемы с иммунной системой, в итоге ускорив старение всего организма.

Кроме того, витамин улучшает работу почек и взаимодействие кальций и витамина Д, а их сочетание укрепляет костную систему и соединительную ткань.

Диетолог отметила, что обогатить организм витамином К помогут такие продукты: капуста, шпинат, брокколи, говяжья печень, курица, киви, авокадо. Точной дозы суточной нормы витамина К для человека не существует, но в целом диетологи считают, что 120 мкг в день оптимально подходит для мужчин, а 90 мкг достаточно для женщин.

Напомним, чтобы организм получил максимальную пользу от витаминов и различных добавок, принимать их нужно в правильное время суток. Врач-нутрициолог Анна Кашпур объяснила, какие витамины стоит пить утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Доун Харпер рассказала, какие симптомы указывают на то, что организму не хватает витамина В12.

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