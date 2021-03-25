logo
Русский Українська

BTC/USD

52467.02

ETH/USD

1584.60

LTC/USD

174.51

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Медик назвала витамин, защищающий от старения
commentss НОВОСТИ Все новости

Медик назвала витамин, защищающий от старения

Витамины – незаменимые питательные микроэлементы

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание — залог красоты, молодости, и конечно же, здоровья. Врач-диетолог Инна Пичугина рассказала, каким витамином нужно обогащать организм, если хотите замедлить процессы старения.

Медик назвала витамин, защищающий от старения

Как защититься от старения (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что особое внимание нужно уделить витамину К, главной функцией которого является поддерживание регуляции свертываемость крови. Этот элемент также помогает в лечении заболеваний крови, таких как миелодиспластический синдром. По словам врача, дефицит именно этого витамина может привести к раннему старению.

Дело в том, что при его недостатке в организме снижается уровень интерлейкинов — группы цитокинов, синтезирующихся в основном лейкоцитами. Это может спровоцировать проблемы с иммунной системой, в итоге ускорив старение всего организма.

Кроме того, витамин улучшает работу почек и взаимодействие кальций и витамина Д, а их сочетание укрепляет костную систему и соединительную ткань.

Диетолог отметила, что обогатить организм витамином К помогут такие продукты: капуста, шпинат, брокколи, говяжья печень, курица, киви, авокадо. Точной дозы суточной нормы витамина К для человека не существует, но в целом диетологи считают, что 120 мкг в день оптимально подходит для мужчин, а 90 мкг достаточно для женщин. 

Напомним, чтобы организм получил максимальную пользу от витаминов и различных добавок, принимать их нужно в правильное время суток. Врач-нутрициолог Анна Кашпур объяснила, какие витамины стоит пить утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Доун Харпер рассказала, какие симптомы указывают на то, что организму не хватает витамина В12.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://profile.ru/news/society/health/medik-nazvala-zashhishhayushhij-ot-stareniya-vitamin-798167/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ