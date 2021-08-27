Дефицит какого витамина может вызвать повреждение нервов

Чтобы организм правильно функционировал, его нужно обогащать различными витаминами, в частности В12, потому что он важен для нормального кроветворения и неврологической функциональности. Эксперты рассказали, чем грозит дефицит этого микроэлемента.

Недостаток витамина В12 / Фото: Depositphotos

Известно, что В12 влияет на правильное функционирование нервной системы, поскольку участвует в создании нервных оболочек, которые защищают и изолируют нервные клетки. А недостаток элемента в организме может вызвать их повреждение. Низкий уровень В12 по словам ученых Холланда и Баррета, вызывает парестезию — вид нарушения чувствительности, который включает в себя субъективные ощущения покалывания, жжения, "ползания мурашек".

Также эксперты отметили, что витамин В12 играет важную роль в метаболических процессах, которые производит миелин — слой клеточной мембраны, окружающий отростки нервных клеток, изолируя их от внешнего воздействия.

При дефиците микроэлемента миелин вырабатывается по-другому, и нервная система не функционирует должным образом. В подобных случаях, необходимо обратиться за консультацией к терапевту.

Симптомы недостатка В12 также включают: общую слабость, утомляемость, частые инфекции, отсутствие аппетита и расстройства пищеварения, онемение конечностей, раздражительность, проблемы с памятью и нарушения менструального цикла.

Напомним, медики перечислили главные признаки нехватки витамина D в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Доун Харпер рассказала, какие симптомы указывают на то, что организму не хватает витамина В12 (или цианкобаламина).

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