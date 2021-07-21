Как известно, витамин D не только улучшает работу иммунной системы, а также регулирует уровень кальция в крови, которые является жизненно важным для здоровья костей.

Ученые назвали главные признаки дефицита витамина D - фото из открытых источников

Ученые уверены, что с дефицитом витамина D сталкивается гораздо больше людей, нежели думают многие. Исследование, обнародованное в журнале Nutrition Research продемонстрировало, что из 4500 тысяч американцев, около 42% имеют недостаточное количество витамина в организме. Определить это состояние можно с помощью трех признаков, пишут "Новости Ю".

Утомляемость

Исследование, опубликованное в профильном журнале Medicine гласит, что недостаток витамина D часто связан с постоянной утомляемостью. В частности, специалисты советуют обратиться за медицинской помощью, если состояние сопровождается головной болью.

Боль в костях

Уровень витамина D прямо влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата. Ученые, исследование которых было опубликовано в журнале Musculoskeletal Medicine, отметили, что недостаток вещества может вызывать боль в костях, а также мышечную слабость, что в дальнейшем может привести к остеопорозу или миопатии.

Боль и спазмы в мышцах

Большинство ученых приходят к выводу, что витамин D играет важную роль в нормальном функционировании мышц. Авторы исследования из издания Bone Reports уверены, что низкий уровень этого вещества связан с повышенным риском падений и слабостью.

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