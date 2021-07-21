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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Ученые назвали главные признаки дефицита витамина D
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Ученые назвали главные признаки дефицита витамина D

Ученые уверены, что с дефицитом витамина D сталкивается гораздо больше людей, нежели думают многие

сегодня, 19:31
Автор:

Елизавета Черных

Как известно, витамин D не только улучшает работу иммунной системы, а также регулирует уровень кальция в крови, которые является жизненно важным для здоровья костей. 

Ученые назвали главные признаки дефицита витамина D

Ученые назвали главные признаки дефицита витамина D - фото из открытых источников

Ученые уверены, что с дефицитом витамина D сталкивается гораздо больше людей, нежели думают многие. Исследование, обнародованное в журнале Nutrition Research продемонстрировало, что из 4500 тысяч американцев, около 42% имеют недостаточное количество витамина в организме. Определить это состояние можно с помощью трех признаков, пишут "Новости Ю". 

Утомляемость 

Исследование, опубликованное в профильном журнале Medicine гласит, что недостаток витамина D часто связан с постоянной утомляемостью. В частности, специалисты советуют обратиться за медицинской помощью, если состояние сопровождается головной болью.

Боль в костях 

Уровень витамина D прямо влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата. Ученые, исследование которых было опубликовано в журнале Musculoskeletal Medicine, отметили, что недостаток вещества может вызывать боль в костях, а также мышечную слабость, что в дальнейшем может привести к остеопорозу или миопатии.

Боль и спазмы в мышцах 

Большинство ученых приходят к выводу, что витамин D играет важную роль в нормальном функционировании мышц. Авторы исследования из издания Bone Reports уверены, что низкий уровень этого вещества связан с повышенным риском падений и слабостью. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что витамин E не просто так называют витамином молодости и не просто так он признан одним из самых популярных ингредиентов в косметике. В чем его польза, читайте в материале. 


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Источник: https://newsyou.info/nazvani-golovni-oznaki-deficitu-vitaminu-d
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