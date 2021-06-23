Стал известен витамин, который продлевает молодость

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Ольга Чародий
Витамин E не просто так называют витамином молодости и не
просто так он признан одним из самых популярных ингредиентов в косметике. Давайте
разберёмся, в чем же его польза.
Здоровье (фото из открытых источников)
Именно витамин E называют витамином молодости и красоты.
Такое определение ему дали за целебные свойства, ведь, попадая в организм, он
стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, препятствует старению
кожи, сохраняет и поддерживает ее красоту, разглаживает морщины и дает эффект
лифтинга, пишет mic.
Основная польза витамина Е — он мощный антиоксидант и кардиопротектор, участвует в синтезе различных гормонов. Он обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет — клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды. Надо отметить, что витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Поэтому в рационе всегда должно быть достаточно этого витамина. Важно знать, что свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов. Он чувствителен к кислороду. Хорошо сохраняется в замороженных плодах. Максимум витамина после обработки в растительных маслах холодного отжима, поэтому они считаются очень полезными.
Овощи и фрукты являются вторым по важности источником витамина Е. Концентрация витамина у них небольшая, но этот источник нельзя не принимать во внимание: от 12 до 18% витамина Е поступает в организм именно с овощами и фруктами.
Как сообщали ранее среди продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу, есть те, которые приводят к омоложению организма и повышают жизненный тонус. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что стоит добавить в свой рацион.
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