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Главная Новости Здоровье наше тело Стал известен витамин, который продлевает молодость
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Стал известен витамин, который продлевает молодость

Именно витамин E называют витамином молодости и красоты

сегодня, 05:12
Автор:

Ольга Чародий

Витамин E не просто так называют витамином молодости и не просто так он признан одним из самых популярных ингредиентов в косметике. Давайте разберёмся, в чем же его польза.

Стал известен витамин, который продлевает молодость

Здоровье (фото из открытых источников)

Именно витамин E называют витамином молодости и красоты. Такое определение ему дали за целебные свойства, ведь, попадая в организм, он стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, препятствует старению кожи, сохраняет и поддерживает ее красоту, разглаживает морщины и дает эффект лифтинга, пишет mic.

Основная польза витамина Е — он мощный антиоксидант и кардиопротектор, участвует в синтезе различных гормонов. Он обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет — клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды. Надо отметить, что витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Поэтому в рационе всегда должно быть достаточно этого витамина. Важно знать, что свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов. Он чувствителен к кислороду. Хорошо сохраняется в замороженных плодах. Максимум витамина после обработки в растительных маслах холодного отжима, поэтому они считаются очень полезными.

Овощи и фрукты являются вторым по важности источником витамина Е. Концентрация витамина у них небольшая, но этот источник нельзя не принимать во внимание: от 12 до 18% витамина Е поступает в организм именно с овощами и фруктами.

Как сообщали ранее среди продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу, есть те, которые приводят к омоложению организма и повышают жизненный тонус. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что стоит добавить в свой рацион.


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Источник: https://www.mic.by/novosti/id582/
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Обусуждения

Медвэд

сегодня, 05:03

путин хуйло! ла ла ла ла!!!

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