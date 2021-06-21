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Какие продукты помогают продлить молодость

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион, потому что они помогают продлить молодость

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Среди продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу, есть те, которые приводят к омоложению организма и повышают жизненный тонус. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что стоит добавить в свой рацион.

Какие продукты помогают продлить молодость

Какие продукты помогают продлить молодость (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что продлить молодость помогают ягоды темной окраски (голубика, черника и ежевика, к примеру), которые улучшают реологические свойства крови, разжижая ее и не допуская образования тромбов. Кроме того, ягоды увеличивают продолжительность нашей жизни, укрепляя сосудистые стенки. В целом их влияние на организм — исцеляющее и благотворное.

Омолаживает организм и свежая зелень, а также орехи и овощи. Употребляйте петрушку, чеснок, сладкие перцы, томаты, тыкву, морковь. Любой вид капусты, введенный в рацион питания, принесет огромную пользу желудку и кишечнику. Не следует забывать и о рыбе: сардинах, сельди и скумбрии, которые богаты на омега-3 жирные кислоты.

Если постепенно ввести в ежедневный рацион эти продукты, они будут способствовать запуску омолаживающих механизмов, необходимых для нашего существования.

Напомним, что организму после физических нагрузок необходимо пополнить энергетические запасы, но не все продукты подходят для этой цели. Диетологи рассказали, от чего следует отказаться после занятий физической активностью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с возрастом метаболизм замедляется и могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на свой рацион. Медики рассказали, какие продукты лучше включить в свое меню после 60 лет, чтобы сохранять хорошее самочувствие. 


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