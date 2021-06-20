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От каких продуктов нужно отказаться после тренировки

Диетологи рассказали, от каких продуктов следует отказаться после занятий физической активностью

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Организму после физических нагрузок необходимо пополнить энергетические запасы, но не все продукты подходят для этой цели. Диетологи рассказали, от чего следует отказаться после занятий спортом. 

От каких продуктов нужно отказаться после тренировки

Какие продукты нельзя есть после тренировки (фото из открытых источников)

Сладкие энергетические батончики

Многие считают, что такие батончики очень полезны для здоровья, но в них содержится много сахара и различных искусственных добавок, которые способны навредить организму. Лучше замените энергетические батончики свежими ягодами и орехами. 

Спортивные напитки

Вопреки распространенному мнению, они предназначены скорее для профессиональных спортсменов, чем для любителей. В них, как правило, много сахара или подсластителей. Вместо такого напитка лучше выпить стакан воды или белкового коктейля.

Жареная пища

Не употребляйте после занятий спортом жареную пищу, потому что желудку будет сложно ее переварить. После тренировки лучше отдайте предпочтение запеченной курице или рыбе с рисом и овощами. Так вы сможете утолить голод и восполнить запас энергии. 

Кофеин

Кофе, кола и прочие подобные напитки перед тренировкой могут дать дополнительный заряд энергии, но после нее их лучше не пить. Они приводят к обезвоживанию организма и повышают уровень кортизола, что не очень хорошо.

Если хотите, чтобы ваши занятия спортом были эффективными, позаботьтесь о правильном режиме питания. Доктор медицинских наук Эми Гудсон рассказала, какую пищу следует исключить перед тренировкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы хотите максимизировать свою производительность в тренажерном зале и преуспеть в своих спортивных начинаниях, тогда держитесь подальше от этих напитков, способных "убить" ваш результат.


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Источник: https://www.cosmo.ru/health/sport/i-v-rot-ne-beri-7-produktov-kotorye-nelzya-est-posle-trenirovki/
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