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Медики назвали худшую еду перед тренировкой

Доктор медицинских наук Эми Гудсон отметила, что перед тренировкой лучше отказаться от жареной пищи, потому что она вызывает чувство тяжести

15 июня 2021, 23:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите, чтобы ваши занятия спортом были эффективными, позаботьтесь о правильном режиме питания. Доктор медицинских наук Эми Гудсон рассказала, какую пищу следует исключить перед тренировкой.

Медики назвали худшую еду перед тренировкой

Что лучше не есть перед тренировкой (фото из открытых источников)

Как правило, эксперты рекомендуют перед занятиями спортом не есть 1,5-2 часа, потому что переполненный желудок будет мешать полноценной тренировке: кровоснабжение будет направлено не к работающим мышцам, а к желудочно-кишечному тракту. Если же сложно продержаться без еды перед занятиями, тогда постарайтесь сделать так, чтобы блюдо было легким и низкокалорийным. Особенно врач советует отказаться от жареной еды, потому что она вызывает чувство тяжести и влияет на эффективность тренировки.

По словам эксперта, тип пищи, который вы выбираете, сильно влияет на уровень энергии в течение дня, а это важный фактор, если вы планируете выжимать максимум во время физической активности. 

Результаты одного исследования доказали, что на уровень сонливости и бодрости влияет определенный рацион, особенно, если он состоит из продуктов, в составе которых много жиров.

Вместо жареной еды Гудсон рекомендует перед тренировкой, употреблять сложные углеводы и нежирный белок за несколько часов до похода в спортзал.

Напомним, что на здоровье нашего организма влияет не только сама пища, но и то, что мы делаем после ее принятия. Есть три привычки, которых стоит избегать после сытной трапезы, чтобы не возникало дискомфорта и желудок работал как часы. О чем речь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после сытного обеда хочется лечь и немножко подремать. Эксперты твердят, что такого ни в коем случае делать не стоит, потому что могут появиться проблемы с пищеварением.  Но почему тогда после еды так хочется спать?


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-food-to-eat-before-workout/
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