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Три вещи, которые не стоит делать после приема пищи

Американские исследователи рассказали, каких трех вещей нельзя делать после приема пищи

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На здоровье нашего организма влияет не только сама пища, но и то, что мы делаем после ее принятия. Есть три привычки, которых стоит избегать после сытной трапезы, чтобы не возникало дискомфорта и желудок работал как часы. О чем речь?

Три вещи, которые не стоит делать после приема пищи

Что нельзя делать после приема пищи (фото из открытых источников)

Не чистите зубы

Американские специалисты из Клиники Майо отметили, что чистить зубы в течение 30 минут после еды нельзя, особенно, если вы употребляли кислые продукты (цитрусовые), потому что это может повредить зубную эмаль. Вместо этого лучше выпейте стакан обычной воды. 

Не ложитесь спать

Согласитесь, что после плотной трапезы хочется прилечь и отдохнуть, но эксперты категорически не рекомендуют этого делать. А все потому, что пищеварение должно происходить в вертикальном, а не горизонтальном положении. Отдых сразу после приема пищи может спровоцировать изжогу, особенно, если вы употребляли жареные и жирные блюда. 

Не занимайтесь спортом

Физические упражнения или чрезмерная активность после еды не очень хорошая идея, так как она чревата расстройством желудка или мышечными спазмами. Если вы плотно поели, подождите 3-4 часа. Если вы перекусили, тогда подождите 1-2 часа, прежде чем начать тренировку.

Напомним, американские исследователи говорят, что не всегда ночные приемы пищи вредят организму, ведь все зависит от образа жизни человека. Кто же может позволить себе ночной перекус и в 11 часов вечера?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Зухра Алиева рассказала, сколько должны длиться перерывами между приемами пищи и в целом, сколько раз в день их нужно устраивать, чтобы быть сытым и здоровым.


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Источник: https://womanel.com/kulinarija/2020/01/21/3-veshhi-kotorye-ne-stoit-delat-posle-prijoma-pishhi/
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