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Сколько времени должно проходить между приемами пищи

Суточный рацион требует нескольких приемов пищи и перекусов

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

У каждого человека свой режим питания, кому-то удается правильно употреблять пищу в течение дня, а кому-то стоит над этим еще поработать. Врач Зухра Алиева рассказала, сколько должны длиться перерывами между приемами пищи и в целом, сколько раз в день их нужно устраивать.

Сколько времени должно проходить между приемами пищи

как принимать пищу (фото из открытых источников)

По словам специалиста, в среднем оптимальные перерывы между едой должны быть не менее 3 и не более 4-4,5 часов, поскольку за это время пища в желудке успевает полностью перевариться и усвоиться. Этого времени достаточно для того, чтобы печень и поджелудочная железа, синтезирующие секрет для облегчения переваривания, смогли подготовиться к следующему приему пищи. Когда промежутки более 4,5 и 5 часов, тогда секрет застаивается в протоках и может спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта. 

Помимо этого, при длительном перерыве чувство голода усиливается, поэтому есть риск переедания. Если выстроить правильный режим питания, то ваш аппетит будет в норме, как и работа всех органов пищеварения. 

Врач также отметила, что в день рекомендуется устраивать 3-4 приема пищи и несколько перекусов — они необходимо для того, чтобы держать под контролем чувство голода. Но перекус должен быть легким и питательным. 

Напомним, американские исследователи говорят, что ночные приемы пищи не вредят организму, ведь все зависит от образа жизни человека. Люди, которые привыкли ложиться спать очень поздно, могут позволить себе ночной перекус и в 11 часов вечер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что существует список вещей, которые нельзя делать сразу после сытного приема пищи, чтобы не набирать лишние килограммы и оставаться здоровым.


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Источник: https://aif.ru/health/food/skolko_vremeni_dolzhno_prohodit_mezhdu_priemami_pishchi
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