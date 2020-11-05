kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14774.28

ETH/USD

401.70

LTC/USD

55.24

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание 5 запретных напитков перед тренировкой
commentss НОВОСТИ Все новости

5 запретных напитков перед тренировкой

Если вы хотите максимизировать свою производительность в тренажерном зале и преуспеть в своих спортивных начинаниях, тогда держитесь подальше от этих продуктов, способных убить ваш результат.

сегодня, 14:39
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 запретных напитков перед тренировкой

Фото: stoneforest.ru

Худший напиток перед тренировкой – алкоголь!

Не позволяйте себе спиртное перед тренировкой, даже в умеренных количествах. Алкоголь обезвоживает организм и нарушает естественный баланс. Совместив алкоголь и физическую активность, вы можете получить травму, перенапряжение мышц, и вам потребуется много времени для восстановления.  

Энергетические напитки, которые содержат молочные продукты

Если вы любите потреблять напитки для здоровья, которые имеют в составе молочные продукты, сохраните их на время после тренировки. В этих напитках содержится много белков, углеводов и жиров, поэтому организму требуется некоторое время, чтобы переварить их.  

Фруктовые напитки

Большинство напитков с фруктовым вкусом перегружены сахаром в виде фруктозы или кукурузного сиропа (самая "печальная" и популярная пищевая добавка в настоящее время). Хорошей альтернативой является вода со свежими фруктами, добавленными для аромата.

Газированные напитки

Газированные напитки провоцирую боли в животе, газы и вздутие. Искусственные подсластители, как известно, способны нанести заметный урон вашему здоровью, особенно аспартам — самый распространенный подсластитель. Потребление таких напитков перед тренировкой может привести к потере памяти, перепадам настроения, головокружению и мигрени.

Спортивные напитки

Такие напитки имеют низкое содержание сахара и высокий уровень электролитов, которые помогают восстановить водный баланс после тренировки. Если вы пьете спортивный напиток перед тренировкой, вы получаете большой прилив сахара. Он также вступает в реакцию с вашими гормонами и увеличивает время, в котором ваше тело нуждается для восстановления сил после тренировок.

Если у вас возникают сомнения – пейте только воду. Во всяком случае, вода – это единственное, что необходимо вашему организму. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ