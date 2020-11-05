5 запретных напитков перед тренировкой

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Седлецкая Татьяна
Фото: stoneforest.ru
Худший
напиток перед тренировкой – алкоголь!
Не позволяйте себе спиртное перед тренировкой, даже в
умеренных количествах. Алкоголь обезвоживает организм и нарушает естественный баланс.
Совместив алкоголь и физическую активность, вы можете получить травму,
перенапряжение мышц, и вам потребуется много времени для восстановления.
Энергетические
напитки, которые содержат молочные продукты
Если вы любите потреблять напитки для здоровья, которые
имеют в составе молочные продукты, сохраните их на время после тренировки. В
этих напитках содержится много белков, углеводов и жиров, поэтому организму
требуется некоторое время, чтобы переварить их.
Фруктовые
напитки
Большинство напитков с фруктовым вкусом перегружены
сахаром в виде фруктозы или кукурузного сиропа (самая "печальная" и популярная
пищевая добавка в настоящее время). Хорошей альтернативой является вода со
свежими фруктами, добавленными для аромата.
Газированные
напитки
Газированные напитки провоцирую боли в животе, газы и
вздутие. Искусственные подсластители, как известно, способны нанести заметный
урон вашему здоровью, особенно аспартам — самый распространенный подсластитель.
Потребление таких напитков перед тренировкой может привести к потере памяти,
перепадам настроения, головокружению и мигрени.
Спортивные
напитки
Такие напитки имеют низкое содержание сахара и высокий
уровень электролитов, которые помогают восстановить водный баланс после тренировки.
Если вы пьете спортивный напиток перед тренировкой, вы получаете большой прилив
сахара. Он также вступает в реакцию с вашими гормонами и увеличивает время, в
котором ваше тело нуждается для восстановления сил после тренировок.
Если у вас возникают сомнения – пейте только воду. Во
всяком случае, вода – это единственное, что необходимо вашему организму.
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