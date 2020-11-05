5 запретных напитков перед тренировкой

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Худший напиток перед тренировкой – алкоголь!

Не позволяйте себе спиртное перед тренировкой, даже в умеренных количествах. Алкоголь обезвоживает организм и нарушает естественный баланс. Совместив алкоголь и физическую активность, вы можете получить травму, перенапряжение мышц, и вам потребуется много времени для восстановления.

Энергетические напитки, которые содержат молочные продукты

Если вы любите потреблять напитки для здоровья, которые имеют в составе молочные продукты, сохраните их на время после тренировки. В этих напитках содержится много белков, углеводов и жиров, поэтому организму требуется некоторое время, чтобы переварить их.

Фруктовые напитки

Большинство напитков с фруктовым вкусом перегружены сахаром в виде фруктозы или кукурузного сиропа (самая "печальная" и популярная пищевая добавка в настоящее время). Хорошей альтернативой является вода со свежими фруктами, добавленными для аромата.

Газированные напитки

Газированные напитки провоцирую боли в животе, газы и вздутие. Искусственные подсластители, как известно, способны нанести заметный урон вашему здоровью, особенно аспартам — самый распространенный подсластитель. Потребление таких напитков перед тренировкой может привести к потере памяти, перепадам настроения, головокружению и мигрени.

Спортивные напитки

Такие напитки имеют низкое содержание сахара и высокий уровень электролитов, которые помогают восстановить водный баланс после тренировки. Если вы пьете спортивный напиток перед тренировкой, вы получаете большой прилив сахара. Он также вступает в реакцию с вашими гормонами и увеличивает время, в котором ваше тело нуждается для восстановления сил после тренировок.

Если у вас возникают сомнения – пейте только воду. Во всяком случае, вода – это единственное, что необходимо вашему организму.

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