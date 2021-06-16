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Пять продуктов, которые нужно есть после 60 лет

Эксперты рассказали, какие продукты стоит добавить в свой рацион после 60 лет, чтобы улучшить состояние здоровья

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом метаболизм замедляется и могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на свой рацион. Медики рассказали, какие продукты лучше включить в свое меню после 60 лет, чтобы сохранять хорошее самочувствие.

Пять продуктов, которые нужно есть после 60 лет

Что должно быть в рационе после 60 лет (фото из открытых источников)

Свёкла

Бюджетный, но очень полезный овощ, которым непременно нужно обогащать свой рацион. Витамины и минералы, входящие в состав свеклы, помогают снижать артериальное давление и расширять сосуды. 

Фасоль

Если хотите снизить риск возникновения диабета, болезней желудка и избежать высокого холестерина, тогда употребляйте фасоль. В ней много клетчатки, которая поддерживает пищеварение и очищает организм от токсинов. 

Помидоры

Яркие и вкусные томаты помогают нам предотвратить появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин. 

Грибы

В продукте содержится много кальция и витамина Д, которые укрепляют кости. Так что ешьте грибы не только летом, но и зимой, когда мы особенно чувствуем дефицит этого "солнечного" витамина. 

Чернослив

Еще один продукт, полезный для здоровья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день позволяют успешно предотвратить потерю костной массы, причем сушеный чернослив так же полезен, как и свежий. 

Напомним, какие продукты помогают ускорить метаболизм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что продукты, которые мы с легкостью употребляем в 30 лет, в 50 могут становиться опасными для нашего здоровья. В первую очередь, это касается переизбытка жирной и вредной пищи, алкоголя, которые могут привести к развитию множества заболеваний.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/10-produktov-kotorye-nuzhno-est-posle-60-let-chtoby-ostavatsya-zdorovoy-i-stroynoy/
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