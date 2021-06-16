Пять продуктов, которые нужно есть после 60 лет

С возрастом метаболизм замедляется и могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на свой рацион. Медики рассказали, какие продукты лучше включить в свое меню после 60 лет, чтобы сохранять хорошее самочувствие.

Что должно быть в рационе после 60 лет (фото из открытых источников)

Свёкла

Бюджетный, но очень полезный овощ, которым непременно нужно обогащать свой рацион. Витамины и минералы, входящие в состав свеклы, помогают снижать артериальное давление и расширять сосуды.

Фасоль

Если хотите снизить риск возникновения диабета, болезней желудка и избежать высокого холестерина, тогда употребляйте фасоль. В ней много клетчатки, которая поддерживает пищеварение и очищает организм от токсинов.

Помидоры

Яркие и вкусные томаты помогают нам предотвратить появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин.

Грибы

В продукте содержится много кальция и витамина Д, которые укрепляют кости. Так что ешьте грибы не только летом, но и зимой, когда мы особенно чувствуем дефицит этого "солнечного" витамина.

Чернослив

Еще один продукт, полезный для здоровья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день позволяют успешно предотвратить потерю костной массы, причем сушеный чернослив так же полезен, как и свежий.

Напомним, какие продукты помогают ускорить метаболизм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что продукты, которые мы с легкостью употребляем в 30 лет, в 50 могут становиться опасными для нашего здоровья. В первую очередь, это касается переизбытка жирной и вредной пищи, алкоголя, которые могут привести к развитию множества заболеваний.

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