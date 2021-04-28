Продукты, которые помогают ускорить метаболизм

BTC/USD
54380.96
ETH/USD
2726.67
LTC/USD
255.21
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Метаболизм — это обмен веществ, который протекает в организме под воздействием различных биохимических процессов. Для его ускорения эксперты советуют добавить в рацион такие продукты:
Метаболизм (фото из открытых источников)
Зеленый чай
Ускорить обмен веществ можно с помощью зеленого чая, в составе которого есть флавоноиды, катехины и кофеин, способствующие этому процессу. При правильном питании и занятиях спортом зеленый чай также помогает сжигать жир.
Этот напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому очищает организм от шлаков, токсинов и устраняет задержку жидкости.
Корица
Многие не подозревают о том, что корица обладает удивительными свойствами, в частности противовоспалительными и противораковыми. С ее помощью улучшается питание. Также корица помогает нормализовать в крови уровень холестерина.
Имбирь
В составе имбиря есть соединения 6-гингерол и 8-гингерол, которые увеличивают выработку тепла и пота. Они помогают активнее избавляться от накопленного жира и способствуют сжиганию веса. Имбирь улучшает пищеварение и в целом благоприятно действует на работу организма.
Яблочный уксус
Стимулировать обмен веществ также помогает яблочный укус, в составе которого много витаминов и антиоксидантных веществ. При употреблении в день 1-2 чайных ложек яблочного уксуса, разведенного с водой, улучшается метаболизм и работа пищеварительной системы.
Напомним, что одна из главных причин, по которой обмен веществ может быть нарушен, — неправильное питание, а именно употребление некоторых продуктов, негативно влияющих на этот процесс.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Георгий Сапего рассказал, как недосып влияет на метаболизм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости