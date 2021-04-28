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Продукты, которые помогают ускорить метаболизм

Эксперты назвали продукты, которые стоит добавить в рацион, потому что они способствуют ускорению метаболизма

28 апреля 2021, 20:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Метаболизм — это обмен веществ, который протекает в организме под воздействием различных биохимических процессов. Для его ускорения эксперты советуют добавить в рацион такие продукты:

Продукты, которые помогают ускорить метаболизм

Метаболизм (фото из открытых источников)

Зеленый чай

Ускорить обмен веществ можно с помощью зеленого чая, в составе которого есть флавоноиды, катехины и кофеин, способствующие этому процессу. При правильном питании и занятиях спортом зеленый чай также помогает сжигать жир.

Этот напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому очищает организм от шлаков, токсинов и устраняет задержку жидкости. 

Корица

Многие не подозревают о том, что корица обладает удивительными свойствами, в частности противовоспалительными и противораковыми. С ее помощью улучшается питание. Также корица помогает нормализовать в крови уровень холестерина. 

Имбирь

В составе имбиря есть соединения 6-гингерол и 8-гингерол, которые увеличивают выработку тепла и пота. Они помогают активнее избавляться от накопленного жира и способствуют сжиганию веса. Имбирь улучшает пищеварение и в целом благоприятно действует на работу организма. 

Яблочный уксус

Стимулировать обмен веществ также помогает яблочный укус, в составе которого много витаминов и антиоксидантных веществ. При употреблении в день 1-2 чайных ложек яблочного уксуса, разведенного с водой, улучшается метаболизм и работа пищеварительной системы. 

Напомним, что одна из главных причин, по которой обмен веществ может быть нарушен, — неправильное питание, а именно употребление некоторых продуктов, негативно влияющих на этот процесс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Георгий Сапего рассказал, как недосып влияет на метаболизм.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/45710produkti-dlya-prishvidshennya-metabolizmu.html
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