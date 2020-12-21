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Пять продуктов, которые нарушают метаболизм

Диетологи советуют избегать употребления этой пищи и напитков, чтобы не замедлять обмен веществ в организме

сегодня, 09:51
Автор:

Елизавета Черных

Метаболизм, естественный биохимический процесс, посредством которого ваш организм превращает пищу и напитки в энергию. Чем эффективнее происходит этот процесс, тем меньше вероятность, что вы вообще наберете лишние килограммы. Одна из главных причин, по которой обмен веществ может быть нарушен — неправильное питание. А именно — употребление некоторых продуктов негативно влияющих на метаболизм. 

Пять продуктов, которые нарушают метаболизм

ФОТО: Из открытых источников

Алкоголь

Употребление большого количества алкоголя за один присест может серьезно сказаться на скорости метаболизма. Причина того, что алкоголь влияет на увеличение веса, заключается не только в калориях. Согласно исследованиям, употребление алкоголя снижает способность организма сжигать жир на 73%. При чрезмерном употреблении алкоголя образуется ацетальдегид. Это высокотоксичное вещество вызывает множество нарушений в пищеварительной системе вашего организма. 

Фруктовые соки

Такой напиток, как фруктовый сок, серьезно ухудшит рацион, тем более, если вы приобрели его в магазине.  К примеру,  всего один стакан классического апельсинового сока без мякоти утром дает целых 22 грамма сахара. Когда вы потребляете большое количество сладкого, уровень глюкозы в крови взлетает до небес, и это заставляет ваш метаболизм замедляться. Это значит, что вы сжигаете меньше калорий и увеличиваете запасы жира.

Морская соль

Частое употребление морской соли может замедлить метаболизм. Вместо этого диетологи советуют выбирать йодированную соль, которая положительно влияет на щитовидную железу и, в свою очередь, на обмен веществ. "Без достаточного количества йода функция щитовидной железы нарушается, и вашему телу становится труднее сжигать жир", — говорит диетолог Дана Джеймс из Food Coach NYC, которая предлагает вводить морские овощи в свой рацион не менее трех раз в неделю.

Энергетические батончики

Батончики из гранолы или из мюслей, которые часто называют здоровой пищей, являются одной из самых скрытых причин метаболических сбоев. В то время как их овсяная основа может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, большое количество сахара, которое содержится в батончиках, значительно замедляет обмен веществ. 

Газировка

Многие газированные напитки подслащены кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Поскольку метаболизм — это способность вашего тела превращать пищу в энергию, а фруктоза не превращается в прямую энергию как глюкоза. Употребление большого количества этого подсластителя замедляет обмен веществ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о побочных эффектах ежедневного употребления газировки. 


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Источник: https://www.eatthis.com/list-of-foods-that-slow-down-your-metabolism/
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