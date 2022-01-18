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Чем грозит здоровью бесконтрольный прием витаминов

Кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что бесконтрольный прием витаминов может серьезно навредить здоровью

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие знают, что витаминные добавки очень полезны для здоровья, потому что помогают поддерживать наш организм в тонусе. Однако их нельзя назначать себе самостоятельно и принимать, когда вздумается.

Чем грозит здоровью бесконтрольный прием витаминов

Прием витаминов (фото из открытых источников)

Кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что витаминные комплексы могут и навредить здоровью, даже спровоцировать онкологию. Нужно понимать, что некоторые витамины принимаются до еды, а некоторые — после, одни необходимо принимать после пробуждения, а другие — перед сном. Но многие люди почему-то игнорируют эти правила, назначая витамины самостоятельно и принимая их, когда получается, а не по расписанию. В таких случаях можно серьезно ослабить здоровье, вместо того, чтобы его укрепить. 

Врач отметил, что большие дозы витамина С, например, могут оказывать не целительное, а разрушительное действие на организм. Ученый Артур Робинсон обнаружил, что в повышенном количестве это средство может спровоцировать онкологию. 

Кардиолог Андрей Кондрахин признал, что БАДы пользуются большой популярностью, как и другие витаминные препараты. При этом мало кто знает о том, что женщины, бесконтрольно принимающие поливитамины, чаще болеют раком молочной железы.

А еще одно исследование показало, что применение высоких доз витаминов В6 и В12 ассоциировано с увеличением риска рака легких у мужчин в 2-4 раза.

Напомним, что минимизировать появление растяжек нужно с помощью правильного ухода за кожей. В первую очередь нужно следить за уровнем витаминов и полезных микроэлементов в организме. И особенно — за витаминами А и Е. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с организмом при дефиците витамина D.


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Источник: https://ukrhealth.net/bezkontrolnyj-pryjom-vitaminiv-mozhe-sprovokuvaty-onkologiyu3252/
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