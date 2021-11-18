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Что происходит с организмом при дефиците витамина D

Эксперты рассказали, какие изменения происходят в организме, когда он испытывает нехватку витамина D

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Витамин D или как его часто называют "витамин солнца" считается одним из самых важных для организма, поскольку выполнят ряд разнообразных функций. Соответственно, его дефицит отражается на состоянии здоровья.

Что происходит с организмом при дефиците витамина D

Дефицит витамина D (фото из открытых источников)

Известно, что в отличие от других элементов, витамин D может синтезироваться организмом. В его синтезе участвует холестерин. А также витамин можно получить из пищевых источников. Суточная норма элемента для взрослого человека составляет от 400 до 800 МЕ.

Когда организму не хватает витамина D, это оказывает влияние сразу на несколько органов и функций организма. Прежде всего страдает иммунитет. Когда уровень витамина D сильно падает, иммунная система не может оградить организм от инфекций и человек начинает чаще болеть. Также установлено, что существует связь между утомляемостью и витамином D, особенно заметной у молодых женщин.

Если слабость и утомляемость сопровождается болью в костях, вероятно, это тоже признак дефицита этого витамина. Если с этим ничего не делать, кости быстро станут хрупкими и ломкими, возрастет риск остеопороза и переломов. Чаще всего от них страдают пожилые люди.

Последние исследования также показали взаимосвязь уровня витамина D и психического здоровья. Дефицит витамина D связывается с повышенным риском депрессии и неврозов. Механизм влияния пока не установлен, однако корреляция зафиксирована несколькими командами ученых.

Напомним, в каких витаминах нуждается организм осенью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, эксперты рассказали о важности витамина В12 в организме и отметили, что его дефицит способен вызывать повреждение нервов.


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Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/what-happens-to-your-body-when-vitamin-d-levels-are-low-the-causes-signs-and-symptoms-of-deficiency/598639
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