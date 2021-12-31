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Какие два витамина уменьшают растяжки на теле

Эксперты рассказали, какими витаминами нужно обогащать рацион, если хотите уменьшить растяжки на теле

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Растяжки — это линейные рубцы, которые могут возникнуть из-за гормональных колебаний, после беременности или во время похудения. И несмотря на то, что они никак не влияют на здоровья, для многих женщин такой внешний дефект является проблемой. Как же можно уменьшить растяжки?

Какие два витамина уменьшают растяжки на теле

Как уменьшить растяжки на теле (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что минимизировать появление растяжек нужно с помощью правильного ухода за кожей. В первую очередь нужно следить за уровнем витаминов и полезных микроэлементов в организме. И особенно — за витаминами А и Е. 

Эти элементы отвечают за регенерацию тканей и борются с признаками старения: дряблостью, морщинами и появлением пигментации. Их недостаток может стать причиной проявления не только растяжек, но множества других недугов, начиная от сильной сухости кожных покровов, купероза и ломкости волос до общей слабости и появления серьезных заболеваний глаз. 

В холодное время года витамины рекомендуется получать не только из пищи, но и в форме БАДов. Но главное — не переусердствовать, переизбыток А и Е не менее опасен, чем недостаток. Самое верное решение для начала – сдача анализов и консультация с врачом. 

Напомним, что многие женщины годами борются с неэстетичными образованиями на коже, но далеко не все знают об эффективных методах избавления от них.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой, тогда добавьте в свой рацион один простой, но весьма полезный напиток. Речь идет о натуральном какао, в составе которого витамины А, Е, В, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и другие микроэлементы, поддерживающие работу всего организма.


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Источник: https://www.cosmo.ru/beauty/body/eti-dva-vitamina-umenshayut-rastyazhki-na-tele-u-mnogih-iz-nas-est-ih-deficit/?from=main_3
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