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Врач назвал самое безопасное обезболивающее

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какое обезболивающее средство является самым безопасным

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пожалуй, у каждого в домашней аптечке можно найти обезболивающее средство, изредка они могут выручать, но стоит помнить, что такие таблетки лишь снимают боль, но не устраняют проблему. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, какое обезболивающее является самым безопасным.

Врач назвал самое безопасное обезболивающее

Обезболивающие таблетки (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что большой популярностью пользуется парацетамол — препарат, который имеет жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие свойства. Именно он, по словам врача, и является самым безопасным для приема.  Дело в том, что препарат хоть и относится к нестероидным лекарствам, он не вызывает побочный эффект для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. 

А вот есть обезболивающие таблетки, которые могут вызывать осложнений и навредить здоровью, особенно людям старше 60 лет. 

Напомним, медики из Национальной службы здравоохранения Британии в ходе исследования выяснили, что прием ибупрофена — распространенного обезболивающего препарата, может привести к развитию серьезных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что перец чили, несмотря на его жгучий вкус, необходимо периодически включать в свой рацион питания, потому что он обладает целым рядом полезных свойств. Недавние исследования доказывают, что этот продукт является природным обезболивающим.

Читайте также, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата "Нимесил". Речь идет о "Нимесиле" в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия. В чем причина, узнайте в материале.


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/myasnikov-nazval-samoe-bezopasnoe-obezbolivajushhee-900206/
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