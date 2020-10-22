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Главная Новости Здоровье диета и питание Популярную пряность признали природным обезболивающим
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Популярную пряность признали природным обезболивающим

Перец чили богат различными витаминами и минералами

сегодня, 08:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты выяснили, что перец чили, несмотря на его жгучий вкус, необходимо периодически включать в свой рацион питания, потому что он обладает целым рядом полезных свойств. Недавние исследования доказывают, что этот продукт является природным обезболивающим. Такой информацией поделилось издание "Food.News".

Популярную пряность признали природным обезболивающим

Выяснилось, что жгучесть этому овощу придает капсаицин — химическое соединение, которое в умеренном количестве, положительно действует на организм. Согласно исследованиям, оно способствует сжиганию жировых запасов, приводит в норму уровень инсулина, а также действует как природное обезболивающее. 

Ученые говорят, что перец чили помогает при мигрени и снимает болезненные ощущения в суставах. Кроме этого, он улучшает пищеварение, обмен веществ и помогает при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Но есть группы людей, которым этот продукт противопоказан. В них входят дети, беременные, люди с заболеваниями печени, почек, а также гипертоники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая приправа поможет сохранить молодость и упругость кожи.


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