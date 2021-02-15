Названы побочные эффекты популярного обезболивающего

Медики из Национальной службы здравоохранения Британии в ходе исследования выяснили, что прием ибупрофена — распространенного обезболивающего препарата, может привести к развитию серьезных заболеваний.

побочные эффекты ибупрофена / фото: Medisafe

Специалисты утверждают, что более чем у одного человека из ста при приеме этого лекарственного препарата возникали побочные действия, в частности головокружения, приступы тошноты, головной боли, хотя препарат применяют именно для того, чтобы облегчить подобные симптомы.

В ходе исследования эксперты выяснили, что ибупрофен может спровоцировать развитие некоторых заболеваний. В первую очередь, следует быть осторожнее людям, которые принимают таблетки регулярно. Если вас часто беспокоит головная или другая боль, то это весомая причина, чтобы обратиться к врачу.

Медики выделили четыре признака, сигнализирующих о проблемах с организмом, которые возникли на фоне приема препарата:

- желудочное кровотечение, которое можно распознать по крови во время рвоты и черному стулу;

- проблемы с почками (кровь в моче, затрудненное мочеиспускание);

- язва желудка или кишечника (ноющие боли, тошнота, изжога);

- аллергические реакции (затрудненное дыхание, зуд, покраснение кожи).

Специалисты не рекомендуют заниматься самолечением и злоупотреблять обезболивающими препаратами, потому что они лишь облегчают симптомы, но никак не решают проблему. Лучше пройти обследование и получить правильный курс лечения от врача.

Напомним, какие ошибки допускают люди при приеме обезболивающих таблеток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярную пряность признали природным обезболивающим средством.

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