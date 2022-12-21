Важно: врачи рассказали об опасности аспирина

Врачи в один голос заявляют, что бесконтрольное принятие аспирина способно навредить здоровью человека и привести к плачевным последствиям. Специалисты настаивают на том, что при появлении первых симптомах любого заболевания необходимо обратиться за помощью к доктору.

Аспирин/Фото из открытых источников

Ацетилсалициловая кислота или аспирин (разговорное) — это лекарственное средство оказывающее обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Однако у аспирина, как и у всех противовоспалительных препаратов, существует важное побочное действие – это развитие воспалительных изменений в желудке, образование язв ЖКТ, а после длительного применения, существует угроза желудочных кровотечений.

Именно поэтому, специалисты настаивают на том, что в первые дни болезни нельзя сбивать температуру (если она не достигла критической отметки в 38,5 градусов), так как это является показателем того, что ваш организм активно борется с вирусами. Самовольный же прием аспирина может привести к внутреннему кровоизлиянию и желудочному кровотечению, что уже чревато серьезными последствиями.

Отмечается, что бесконтрольное лечение сезонных заболеваний аспирином может привести к серьезным последствиям, которые потребуют дорогостоящего и длительного комплексного лечения.

В первые три дня болезни, не стоит бороться с жаром при помощи лекарственных препаратов. Лучше всего обеспечить себе постельный режим и обильное горячее питье. Идеально подойдет для этого горячий чай с малиной, боярышником, лимоном и имбирем.

Важно: если после 3-4 дней болезни температура не спадает, необходимо срочно обратиться к специалисту.



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