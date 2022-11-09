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В Украине ожидается новая вспышка коронавируса: названа дата

В Министерстве здравоохранения Украины предполагают, что в скором времени в стране начнется пик заболеваемости COVID-19.

сегодня, 16:57
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Автор:

Анна Нестерова

По последним обнародованным данным, Минздрав Украины ожидает очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения. По предварительной информации, пик произойдет в самом начале 2023 года, а точнее — в январе.

В Украине ожидается новая вспышка коронавируса: названа дата

Коронавирус/Фото: из открытых источников

Об этом сообщил на своей Facebook-странице нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий. Чиновник призвал украинцев в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19 и не игнорировать статистику.

Так, по его словам, 85% смертей от COVID-19 за прошедшую неделю – это люди от 60 лет.

"Пожилые люди находятся в группе риска из-за вероятности тяжелого течения болезни или смерти вследствие нее. Статистика от профильного министерства показывает, что уровень вакцинации в этой возрастной категории довольно низок", отмечает Радуцкий.

По данным Минздрава Украины, за время кампании по вакцинации было привито более 8 млн пожилых людей. В категории 60-69 лет вакцинировано 50%, 70-79 лет – 33%, старше 80 лет – только 19%. 

Речь идет о первоначальном курсе вакцинации. Если же считать с бустерными дозами, то показатели будут еще ниже. Невакцинированные пожилые люди имеют огромный риск при заболевании COVID-19. 

"По последним данным Минздрав ожидает пик новой волны коронаврусной болезни в январе. Доступны для бесплатной прививки три вакцины – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson & Johnson). Уровень вакцинации падает: за прошедшую неделю прививки от COVID-19 сделали 75 тыс. человек, что на 25% меньше предпоследней. Поэтому призываю всех украинцев, особенно из групп риска, вакцинироваться от COVID-19 и защитить себя от тяжелого течения болезни. В условиях войны – это необходимость. Ведь госпитализированный пациент от коронавируса занимает место в больнице, которое может понадобиться раненому военному или гражданскому, пострадавшему в результате боевых действий", резюмировал Радуцкий.

Ранее "Комментарии писали" о том, что крошечные магнитные роботы смогут истреблять рак. С новым набором магнитных роботов, которые способны буквально находить и "убивать" рак, ученые смогут получить новый метод борьбы с этим сложнейшим заболеванием.

                                                                                   



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