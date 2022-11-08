Крошечные магнитные роботы смогут истреблять рак: подробности эксперимента

Злокачественная опухоль или рак — это опухоль, которая состоит из злокачественных клеток и представляет собой прямую угрозу для жизни живого организма.

Рак/ Иллюстрационное фото

От данного недуга ежегодно в мире погибает более 10 миллионов человек по всему миру. Исходя из этого поиск новых способов борьбы с раком был приоритетом для многих исследователей последнего десятилетия.



Стоит отметить, что поиск лекарств и методов лечения злокачественных опухолей является важной и до сих пор не решённой научной задачей. Однако, не так давно прогрессивные исследователи начали тестировать новейшего магнитного робота- "истребителя рака", который способен значительно облегчить поиск и уничтожение раковых клеток у пациентов.



Так, одной из самых распространенных проблем, связанных с некоторыми типами рака, предоставляют собой труднодоступные места, в которых может возникать рак. "Подобраться" туда врачи практически не имеют возможности и именно поэтому пациент может преждевременно погибнуть.



С новым же набором магнитных роботов, которые способны буквально находить и "убивать" рак, ученые смогут получить новый метод борьбы с этим сложнейшим заболеванием.



Новейшие магнитные роботы представляют собой набор бионических бактерий, которые управляются при помощи магнитного поля. Это позволяет исследователям доставлять соединения убивающие рак (энтеротоксины), непосредственно в опухоли.



Поскольку эти "роботы" способны поставлять соединения непосредственно к источнику рака, то они могут также ограничить влияние на другие клетки вокруг них. И если им удастся найти способ заставить соединения действовать только на эти раковые клетки, то это может еще больше снизить побочный ущерб.

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