Какие продукты помогают избавиться от головной боли: диетолог раскрыла секрет

Головная боль возникает из-за сигналов, взаимодействующих между мозгом, кровеносными сосудами и окружающими их нервами. Во время головной боли неизвестный механизм активирует определенные нервы, которые воздействуют на мышцы и кровеносные сосуды. Эти нервы и посылают в ваш мозг сигналы боли.



Головная боль/Фото из открытых источников

Следующей "ступенью" головных болей является мигрень и это уже полностью неврологическое заболевание. Оно проявляется приступами, которые могут возникать с различной частотой – от 1-2 раз в год, до нескольких раз в месяц. Основным проявлением "атаки" мигрени является головная боль, которая может быть очень сильной.

По мнению американских диетологов, для того чтобы избавиться от навязчивых головных болей следует включить в свой ежедневный рацион несколько продуктов, которые являются важнейшими источниками Омега-3.

Так, рекомендуется регулярно употреблять жирные сорта рыбы и орехи. Это позволит минимизировать приступы головной боли и практически полностью от них избавиться. Среди наиболее доступных продуктов, которые являются "лидерами" по содержанию Омега-3, диетолог рекомендует употреблять форель, тунец, скумбрию, лосось, анчоусы, сардины и грецкие орехи.

Кроме этого отмечается, что грецкие орехи также богаты таким элементом, как магний, который, в свою очередь, снижает частоту и тяжесть мигреней. Диетолог отмечает, что такие продукты должны быть не реже трех раз в неделю в рационе людей, которые жалуются на постоянные головные боли.

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