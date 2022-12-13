Ученые объяснили, как кофе и зеленый чай связаны с ранней смертью

Ученые из Японии провели масштабное исследование, касающееся влияния кофе и зеленого чая на продолжительность жизни человека.



Чай и кофе/Фото: Shutterstock

Так, специалисты отмечают, что употребление качественного кофе в умеренных дозах способствует расширению сосудов и снятию головной боли, выводит токсины из организма, оказывает стимулирующее действие на мозг, снижает риск развития хронических заболеваний, улучшает кровообращение и поднимает настроение.

Было установлено, что с помощью одной чашки кофе в неделю можно снизить риск ранней смерти на 14%. Если же человек пережил сердечный приступ, то он имеет шансы снижения риска ранней смерти благодаря кофе на 22%.



Однако, не смотря на все очевидные плюсы, следует помнить о том, что чрезмерное употребление "бодрящего напитка" способно привести к плачевным последствиям. Так, кофе кофе представляет опасность для людей, переживших инсульт. Таким людям рекомендуется употреблять зеленый чай – более семи чашек напитка ежедневно предупреждают раннюю смерть на 62%.Интересно, что на людей, которые не перенесли инсульт, данный эффект не распространяется. Сейчас ученым неизвестно, чем именно обусловлен этот феномен.

Важно: если человек работает в ночную смену и регулярно употребляет кофе, для того чтобы повысить работоспособность и сконцентрироваться, то это может негативно сказаться на продолжительности и качестве сна в дальнейшем.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы признаки того, что пора прекратить пить кофе. Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, однако употреблять его нужно с умом.

Топ напитков сжигающих жир — рецепты. Чрезмерное увлечение диетами может привести к плачевным последствиям. Для того чтобы хорошо выглядеть следует заботиться не только о том, что вы едите, но и том, что вы пьете.

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