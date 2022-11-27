Топ напитков сжигающих жир - рецепты

Многие из нас часто забывают о том, что очень важно следить за тем, что мы пьем на протяжении дня. Ведь правильно подобранные напитки способны стать отличным помощником при похудении и обогатить организм полезными добавками.

Напитки сжигающие жир/ Фото: Alexander Grey

"Комментарии" предлагают вам обратить внимание на следующие напитки, которые способны вывести из организма токсины, улучшить ваше самочувствие и поспособствовать похуданию.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит кофеин и катехины – биологически активные вещества растительного происхождения. Этот напиток является богатым источником антиоксидантов, которые улучшают жировой обмен и способствуют активному сжиганию лишних калорий.

Детокс вода от известного фитнес тренера

Как известно, детоксикация ускоряет метаболизм. Именно поэтому самый известный звездный тренер Джиллиан Майклс утверждает, что ни одна диета не может считаться полноценной без употребления детокс-воды.

Ингредиенты:

1,8 литра дистиллированной воды,

1 чайная ложна сахара,

1 чайная ложка клюквенного сока,

2 чайные ложки лимонного сока,

1 упаковка чая из корня одуванчика.

Смешайте все ингредиенты и выпивайте еженедельно 1,8 литров такой воды.

Чай из мяты, тмина и имбиря

Традиционный арабский рецепт чая для похудения используется многими диетологами уже не один десяток лет.

Ингредиенты:

1 чайная ложка сушеного имбиря,

1 чайная ложка тмина,

Несколько листиков свежей мяты,

1 чайная ложка (или 1 пакетик) зеленого чая.

Рецепт: залейте все ингредиенты кипятком и дайте настояться 10 минут. Пейте такой чай перед каждым приемом пищи, чтобы улучшить метаболизм.

Секретный напиток от диетолога

Американский врач, ведущий популярного ТВ-шоу Dr. Oz. Show (“Шоу доктора Оза”) утверждает, что главным секретом “идеального напитка для похудения” является витамин С.

Рецепт: смешайте 2 чайные ложки яблочного уксуса со стаканом грейпфрутового сока. Если напиток покажется вам слишком кислым, то доктор Оз рекомендует добавить в напиток одну чайную ложку меда.

Кокосовая вода

Главная “фишка” кокосовой воды заключается в том, что она подавляет аппетит, поэтому она должна присутствовать в рационе любого человека, сидящего на диете и желающего сбросить лишний вес.

Жиросжигающий сок

Напиток, изобретенный тренером по питанию Линдой Вагнер, являет собой смесь жиросжигающих соков с высокой концентрацией витамина С, и играет важную роль в ускорении процесса метаболизма.

Ингредиенты:

1 очищенный розовый грейпфрут,

2 очищенных апельсина,

1 головка салата ромен,

несколько листиков мяты

Рецепт: выдавить сок из грейпфрута и апельсинов, мелко нарезать (или помолоть в блендере) салат и мяту, смешать все ингредиенты в шейкере.

Ледяная вода

Ледяная вода сжигает калории гораздо быстрее, чем обычная. вы даже могли подумать. Это самый лучший способ сжечь лишние калории.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы признаки того, что пора прекратить пить кофе. Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, однако употреблять его нужно с умом.

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